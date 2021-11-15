"Вони не раби, вони нікому нічого не зобов’язані": батько понад рік не пускає дітей до школи та годує бур'янами

"Вони не раби, вони нікому нічого не зобов’язані": батько понад рік не пускає дітей до школи та годує бур'янами

Родина усамітнилась у невеличкому гірському селі.

Суд на Буковині оштрафував батька, який не пускає дітей до школи. Понад рік четверо його дітей не з'являлися в навчальному закладі, бо батько переконаний - школа негативно впливає на їхній розвиток.

Про це 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Вони не раби, вони нікому нічого не зобов’язані", - так Дмитро Поп’юк, батько чотирьох дітей, пояснює судді, чому не пускає малих до школи.

Ще півтора роки тому, розповідає голова Конятинської громади - ця родина не привертала уваги. Батько викладав фізкультуру в школі, а діти вчилися у цьому ж закладі. Але раптом все змінилося.

"Їм здалось, що вони хочуть більше усамітнитись від суспільства, що освіта їх не задовольняє", - говорить Олексій Скрипчук.

І родина переїхала в гірське село, куди навіть машиною доїхати складно. Дітей - учнів 3, 7, 9 та 11 класів – перевели на домашню форму навчання. І хоч вони все одно мали приходити до школи здавати контрольні, там практично не з'являлися. Врешті, старший син не зміг закінчити 11 клас і чиновники подали до суду.

"Там авторитарний спосіб виховання. Те, що батько сказав – діти виконують", - зазначають у соцслужбі.

"В школі формують не природну людину, а соціальну. Жодні діти соціальні не мають можливості мати знати садівництва, землеробства, як мої діти", - пояснює сам багатодітний батько.

Новини Буковини: суд оштрафував батька, який не пускає дітей до школи

В тому що старший син не отримав атестата - біди чоловік не бачить. Та й молодшого збирається навчити лише найнеобхіднішому - писати й рахувати.

"Ми даємо йому можливість вільно вивчати. Вільно – це означає, що, якщо він має бажання - він вчить", - говорить чоловік.

І хоч Дмитро впевнений, що на правильному шляху, у селі дітей жаліють.

"Бур'янами годують, яблуками, гарбузами. Продуктів взагалі ніяких не купують. М'ясо не їдять, молочне не їдять, а літом збирають квіти та їдять", - розповідає житель села Петро Пелепко.

Батьки ніде не працюють. Від допомоги на дітей відмовилися, бо мовляв, вистачає і того, що вирощують самі. До народних методів та рослинної іжі родина, розповідають односельці, вдалася після народження сина з важкою генетичною хворобою. Батькам здалося, що лікування травами хлопця допомагає, але він помер за кілька місяців після переїзду у це село.

Зрештою після того, як суд оштрафував Дмитра на 850 гривень і пригрозив позбавити батьківських прав, чоловік таки пообіцяв відпустити дітей до Самаківської школи. В закладі запевняють, що прийняти нових учнів готові. Намагалися привернути їх і раніше, але батько не дозволяв.

Вчитимуться діти на домашній формі, а до школи ходитимуть з батьком. Але попри це - в закладі сподіваються все ж таки допомогти меншим отримати освіту, а старшому - атестат. Якщо ж не вийде - звертатимуться за допомогою до соцслужб.

Нагадаємо:

У Житомирі розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду. 4-річна дівчинка та її старший 8-річний братик більше доби просиділи в замкненій квартирі. Про те, що малі вдома самі, служба в справах дітей дізналася від їхньої матері. Вона подзвонила й сказала, що ще кілька днів не збирається повертатися додому.

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