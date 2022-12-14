"Вони не зупиняться": експерт назвав головні цілі дронів-камікадзе під час ранкової атаки на Київ

Після ранкової атаки дронами-камікадзе на столицю варто очікувати нових таких хвиль.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. "Треба очікувати нових хвиль. Вони не зупиняться на цьому, - впевнений Коваленко. - Чому окупанти не застосовували безпілотники протягом досить тривалого часу – є два варіанти. Отже, вони очікували від Ірану нову партію саме цих апаратів. В Ірані виробництво "Shahed" не настільки масштабне та серійне, щоб відправляти одразу тисячі одиниць. Росіяни могли отримати нову партію, яка налічувала до сотні БПЛА. Можливо, трохи більше. Могли отримати і нові БПЛА. Якщо отримали, то ми їх побачимо. На жаль".

За словами Коваленка, другий варіант такий: "Вони мали всю цю кількість "Shahed", не використовували, тому що погіршилися погодні умови. Апарати могли проходити модернізацію, яка покращила їхні властивості. Це вигідно як російським окупантам, так і Ірану, якому Росія фактично модернізує БПЛА".

На запитання про цілі дронів експерт каже без сумніву, що це були об’єкти енергосистеми. "Вони, окупанти, зараз фіксуються виключно на енергосистемі, на критичній інфраструктурі, - каже Коваленко. - Тому цілями були саме такі об’єкти. Але алгоритм протидії цим апаратам у нас сьогодні значно кращий. Окупанти все ж таки роблять ставку на безпілотники, тому що це дешевий засіб нанесення ударів, на те, що хоча б один-два зможуть пройти нашу ППО. Така собі рулетка. Наша ППО знищувала їх ефективно ще місяць тому. У нас уже відпрацьований ефективний алгоритм".

До цього експерт додає, що окупантам цікавий не тільки Київський регіон, а й Одеський: "Була спроба прорвати ППО на Одещині. Частково вона була реалізована. На жаль".

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