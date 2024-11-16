"Вони самі хочуть стати Путіним": чому Навальна не співчуває українцям і що відомо про опозицію в Росії

Експерти вважають, що Навальна "не має жодного співчуття до українців, яких убиває Росія".

У Берліні російська опозиція готує так званий "марш за мир".

Що про це відомо - у сюжеті ТСН.

Путін вдавав із себе лібарала

На початку своєї політичної кар'єри Путін здавався прогресивним та ліберальним.

"Ми не хочемо забрати Крим. Це цілковита дурниця. Якщо ми почнемо щось у когось забирати, то неодмінно в нас самих щось відберуть. Чи ми що-небудь утратимо", - говорив він під час телемосту, напередодні футбольного матчу збірних команд Росії та України з футболу, 1999 рік.

"Головною проблемою, на мою думку, є тяжка імперська спадщина росії. Всі чомусь вважають, що росія лишилася імперією, і досі ставляться до неї, як до імперії. А це давно вже зовсім не так", - заявляв Путін.

У сучасній Росії, за такі слова спочатку оголошують іноагентом, потім судять і відправляють до в'язниці.

2003 рік. Крим. Лівадійський палац. Саміт СНД. Журналіст ТСН Олександр Шилко запитав Путіна про можливість реставрації Радянського союзу.

Свою тезу, що - це найбільша трагедія 20 століття, Путін озвучить через два роки. А поки що: "Я думаю, що це цілковита нісенітниця. Безглуздя. Сон рябої кобили. Люди навіть не розуміють про що говорять. Так і хочеться запитати: сам хоч зрозумів, що сказав? Ця сторінка, вона була дуже складна ця сторінка в історії наших народів. Радянський союз. Її перегорнуто. Все, поїзд рушив".

Путін у 2003 році в Криму

Якщо раннього Путіна порівняти з сучасними російськими опозиціонерами, яких також називають "ліберальною опозицією", то різниці майже нема.

17 листопада так звані російські ліберали вперше за майже десять років війни влаштовують мітинг "за мир" біля російського посольства у Берліні. Серед фронтменів Юлія Навальна, Володимир Карамурза та Ілля Яшин.

Що відомо про російських лібералів

З'ясувати хто є хто у цій так би мовити тусовці, ТСН попросила Марка Фейгіна та Іллю Пономарьова.

Марк Фейгін – російський правозахисник і опозиціонер. Колишній політик. Себе відносить до правої ідеології. Переконаний, що в майбутньому Росія розпадеться на національні держави. Вважає, що війна в Україні має закінчитись поразкою агресора, поверненням усіх територій та виплатою репарацій.

Марк Фейгін

"Два основних крила - організаційно представлених в еміграції. Це ФБК - прихильники Олексія Навального. І ті, хто групується навколо Ходорковського", - каже він.

Ілля Пономарьов – російський політик з українським громадянством. Єдиний депутат Держдуми Росії, який у 2014 голосував проти анексії Криму. Зараз залучений до організації політичного життя російської політеміграції в Європі, та дотичний до російських військових, що воюють на боці України.

Ілля Пономарьов

"Є купка росіян, які воюють у лавах ЗСУ. Але теж не факт, що вони можуть перейняти цю владу, що вони цієї влади доб'ються. Хоча шанси в них значно вищі. Бо для російського народу вони прийнятніші. Вони демоснтрують силу. Силу. Батіг у руках. А росіянин, хай би як нам цього не хотілося, він ліберала взагалі бебебебе. Коли той приїде з-за кордону з хустиною на шиї, він його не прийме. Він приймає Пригожина. От їх він побоюється. О, це влада. Можуть узагалі, м'яко кажучи, обманути. Як то кажуть, надавати. А ліберала він не поважає, бо не боїться", - пояснює Фейгін.

ФБК – це абревіатура Фонду боротьби із корупцією. Їх ще називають "навальністами". Фронтвумен – Юлія Навальна, вдова Олексія Навального. Вона багато подорожує світом. Її приймають лідери західних держав і вона вже заявляє про своє бажання балатуватись у президенти Рросії.

Ілля Пономарьов каже, що запрошував так званих "навальністів" до збройної боротьби проти режиму Путіна на боці України. Вступати до РДК чи "Легіону свободи Росії" вони категорично відмовились.

"Ця людина проти путіна просто через те, що вона сама хоче стати Путіним. Наприклад, оточення Навального. Це такий яскравий приклад", - каже Ілля Пономарьов.

"Є ліберали, які за інерцією дотримуються імперської традиції. Ось, наприклад, заява Юлії Навальної про те, що не можна допуститити розпаду Росії. Ті, хто на це працює, це якісь не правильно орієнтовані люди. Але це через політичну короткозорість", - каже Марк Фейгін.

Західні журналісти після аналізу її численних інтерв’ю та публічних виступів, дійшли думки що вона "не має жодного співчуття до українців, яких убиває Росія". Зокрема, цю думку озвучив експерт ХДС Родеріх Кізеветтер у коментарі для BILD.

Що відомо про опозицію Ходорковського і їхні стосунки з "навальністами"

Друга група – політики наближені до ексолігарха Михайла Ходорковського. Це так би мовити стара гвардія, представлена колись дотичними до влади у Росії депутатами-лібералами. Існують виключно на грантові кошти самого Ходорковського. Із "навальністами" у них складні стосунки.

У вересні інформаційний простір підірвала новина: ФБК випустив розслідування, в якому стверджують, що друга людина в партії Ходорковського - Леонід Невзлін замовив побиття їхнього журналіста Леоніда Волкова.

Леонід Невзлін – багаторічний бізнес-партнер і права рука Михайла Ходорковського. Фігурант численних розслідувань. Засуджений у путінській Росії. Але на відміну від інших опозиціонерів, крім корупції та політичних статей, має вирок і за організацію трьох замовних вбивств.

Леонід Волков – політтехнолог та права рука Олексія Навального. Поки останній перебував у тюрмі, Волков формально очолював ФБК. Від 2019 року живе в Ризі. Після повномасштабного нападу Росії на Україну, ліберальний опозиціонер втрапив у скандал: він разом із іншими росіянами підписав листа до голови європейської дипломатії Жозепа Борреля та просив зняти санкції з "гаманця Путіна" Михайла Фрідмана.

"Леонід Волков - не журналіст. Він радше керівник управління в системі ФБК. Це політактивіст, політорганізатор - радше так. Тобто це не просто рядовий журналіст", - каже Марк Фейгін.

А ще Леонід Волков запрошував політтехнолога Максима Каца працювати в штабі Навального на мерських виборах у Москві. Пізніше Кац стане ліберальним блогером, проте з імперськими амбіціями щодо України.

Ліберальні російські ЗМІ

Не можна не згадати і ліберальні російські ЗМІ. Зокрема телеканал "Дощ". Його співробітники виїхали із Росії на початку 2022 року. Ефірили з Риги. Але це не завадило в ефірі збирати донати на російську окупаційну армію.

Після скандалу їх вигнали із Латвії.

"Найбільш небезпечними людей, які знаходяться в такому сірій зоні, тобто вони декларують, що вони проти режиму, але штовхають наротиви які об'єктивно там антиукраїнські. І які спрямовані проти боротьби до кінця, які сіють недовіру у нашій перемозі. Наприклад, Латиніна. Ось це є небезпечно", - каже Ілля Пономарьов.

Як відрізнити "харошого русского"

ТСН запитала в українського філософа Володимира Єрмоленка, за якими критеріями можна відрізнити нормального росіянина від так званого "хорошого русского". Науковець визначив чотири пункти.

"От кілька таких питань. Чи ти хочеш поразки Росії у війні? Чи ти до цього докладаєшся? Волонтеркою, підтримкою, підтримки Збройних сил і так далі. Чи ти готовий підтримувати Збройні сили? Ми вже бачили серед цих в'язнів Кремля, що деякі з них не готові.мІ чи ти справді хочеш деімперіалізації Росії, тобто перетворення її на неімперію?", - каже він.

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