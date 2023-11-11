“Вони складують ракети”: полковник ЗСУ розповів про плани атак РФ

Росія зараз виготовляє і складує ракети, щоб відновити свій недоторканний запас. Ворог навряд-чи буде їх використовувати для масованих ракетних ударів по Україні через два фактори.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

“Обстріли тривають. Практично кожної ночі обстрілюють і ракетами і “шахедами”. Не масовано, тобто немає обстрілів крилатими ракетами в великих кількостях. Але вони їх зараз виготовляють і складують, відновлюють свій так званий недоторканний запас. Тому що вони в нього зайшли ще навесні, оскільки їм треба було створювати великий тиск на наше суспільство і перед наступальними діями постаратися вибити достатню кількість техніки. Тому вони використали практично всі ракети”, — розповів Роман Світан.

За його словами, Росія скоріше за все не буде використовувати ракети для масованих ракетний ударів по Україні, бо знову доведеться заходити в недоторканний запас.

“По-друге, під воєнні задачі це вже недоцільно, оскільки чим більша хвиля, тим більше ми їх зіб’ємо. У нас щільність протиповітряної оборони виросла в три-чотири рази. Ми зіб’ємо більше ракет. Вони їх просто втратять. Тому воєнної доцільності таких хвиль немає”, — вважає Роман Світан.

Однак залишається політична доцільність, каже Роман Світан, щоб підняти бойовий дух росіян. Ворог може кинути кілька десятків, а то й до сотні ракет, щоб показати, що вони “ще щось можуть”.

“Принаймні створити таку хвилю. Але це не прогнозований варіант, тут все буде залежати від інформаційної та політичної ситуації в Росії. “Шахедами” будуть бити, вони і зараз б’ють. Намагаються дістати до наших структур. Але ми їх доволі успішно збиваємо, принаймні прикриваємо наші енергооб’єкти”, — розповів Роман Світан.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України назвали, скільки ракет та дронів зараз має Росія.

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