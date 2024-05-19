Вони тримали північ Харківщини 13 годин: ексклюзивне інтерв'ю про 30-х прикордонників-героїв

Оборона, що тривала понад 12 годин – три десятки українських прикордонників відбували атаку двох тисяч підготовлених російських штурмовиків до останнього набою. Як відбувався прорив росіян на Харківщину, чи була можливість їх втримати, про це йдеться в есклюзивному інтерв'ю воєнкора ТСН.Тижня Андрія Цаплієнка з офіцером Держприкордонслужби.

Заступник командира 1 відділу прикордонної комендатури швидкого реагування Микола з позивним "Шквал" керував обороною кількох взводних опорних пунктів на кордоні Харківщини з РФ.

За його словами, на момент вторгнення ворога на взводних опорних пунктах знаходилося близько 30 людей плюс два розрахунки мінометів. Все почалося близько 5-ї ранку.

"Штурмові взводи противника намагалися взяти вогневі позиції. Вогневі позиції мого взводного опорного пункту тримали кругову оборону. Оборона тривала наша близько 13 годин, до останнього набою. На жаль, із втратами, але ми трималися до останнього. Була втрачена одна позиція, це близько 8 військовослужбовців. Вона знаходилася на лівому краю. Два офіцери поранені, і бойова травма одного з військовослужбовців", – розповів "Шквал".

Він уточнив, що загальна кількість поранених становить 28 чоловік за два дні.

"Позиція ліворуч була втрачена в зв'язку з тим. що один військовослужбовець отримав осколкове поранення обох ніг, і сам не міг пересуватися. На той момент ця позиція вже знаходилася в оточенні. Військовослужбовці не могли покинути свого побратима, залишились з ним і тримали кругову оборону. Було кілька спроб здійснити евакуацію за рахунок М-113 і великокаліберного кулемета, але ці спроби були марні. Ворог так щільно взяв у кільце цю позицію, що було без варіантів.

Позицію праворуч ворог теж взяв у кільце 360 градусів, але військовослужбовці з тієї позиції змогли відійти. Відповідно, перший бій прийняла центральна позиція, вона знаходилася на дорозі до пункту пропуску", – згадує офіцер.

"Шквал" пригадує, що росіяни здійснили дуже багато спроб прорвати оборону населеного пункту Плетенівка, але їм це не вдавалося.

"Біля Плетенівки були справжні професіонали – тактика ведення вогню, обхід позицій - вони все робили досить грамотно", – говорить командир.

Проте наші захисники вирішили не відходити, а трималися до останнього набою. В районі обіду було надано резерви від пешгого відділу прикордонної служби, які мали посилити позиції. З резервом приїхав БК.

У противника своєю чергою були досить великі втрати.

"По кожній вогневій позиції орієнтовні втрати противника від стрілецького бою – це 50 і більше, це вже не кажучи про втрати через роботу нашої мінометної артилерії", – підсумував військовий.

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Вони тримали північ Харківщини 13 годин - ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю про 30-х прикордонників-героїв

Раніше військові розповіли, чи є зараз загроза захоплення Харкова.

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