Вбили 59 односельчан: що відомо про корегувальників та жертв у селі Гроза через місяць після теракту

Минув місяць від часу трагедії у селі Гроза на Харківщині. Там 5 жовтня окупанти ракетою вбили 59 людей, серед яких був 8-річний хлопчик. У селі на місці трагедії хочуть встановити меморіал.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Брати вбили 59 односельчан

На в’їзді до села Гроза на автобусній зупинці встановили банер із зображенням братів Мамонів, які за даними СБУ й навели ракету на рідне село та переховуються в РФ. Поруч напис: "вбили 59 односельчан".

Банер на в'їзді до села

У Грозі на кладовищі понад півсотні свіжих могил. Усі ці люди загинули 5 жовтня під час поминального обіду за односельцем Андрієм Козирем, який загинув на фронті.

На місце ракетного удару люди приносять квіти та згадують той трагічний день. Дружина та донька загиблого Віталія Білоуса плачуть, підтримуючи одна одну. Кажуть: навіть за місяць після трагедії не можуть повірити в те, що Віталія не стало.

На місці масового вбивства досі є залишки речей загиблих, рукавички експертів та друзки скла. Місяць тому тут усе було завалене тілами. Поки рятувальники шукали загиблих у завалах, їхні телефони постійно дзвонили.

Ракетний удар по селу Гроза / Фото: Associated Press

Олександр Муховатий поховав рідних через два тижні після трагедії

Того дня своїх найдорожчих втратив і Олександр Муховатий. Російська ракета в одну мить вбила його маму, брата та невістку.

"Я ще ніяк не можу звикнутися, що їх немає. Ніяк не можу видалити номер телефона брата. Уже двічі чуть не набрав", - каже Олександр Муховатий.

Кладовище у селі Гроза

Чоловік згадує, що після того, як почув вибух - за лічені хвилини примчав до кав’ярні.

"Всюди лежали тіла. За двором, де машина, теж тіла лежали. Коли пішов далі, то один сусід, то другий сусід. Це жах, не передати словами", - згадує Олександр.



Поховати рідних зміг лише за два тижні після смерті. Довелося чекати експертизу ДНК, бо ідентифікувати тіла було вкрай важко. Зі сльозами чоловік згадує останню зустріч із мамою: вона тоді його поцілувала та побажала успіхів.

Десяток хат у селі залишились порожніми

Загиблі у цьому селі були чи не в кожному дворі. В кількох десятках хат як згадка про ворожий удар і досі потрощені стіни, вибиті вікна та двері



"Вже сни сняться. Це ж місяць. І мені сьогодні багато снились ті, хто загинув", - згадує жителька села Валентина.

На одній із вулиць постраждали чи не всі хати. Місцева влада та волонтери допомагають людям латати покрівлі та забивати вікна. Власники пошкоджених осель отримали грошову допомогу. Втім з десяток хат так і стоятимуть пусткою, бо усі їхні власники загинули в один день. Хто саме допомагав братам Мамонам наводити смертельний удар, СБУ ще з'ясовує.

Трагедія у селі Гроза

У селі Гроза на Харківщині 5 жовтня люди зібрались на поминальний обід за загиблим воїном ЗСУ, якого спочатку поховали у Дніпрі, а потім перепоховали у рідному селі.

Тоді по місцевому кафе прилетіла ракета. Майже усі, хто був там, загинули.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів - брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації вони перейшли на бік РФ, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.

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