“Вони вилазять то справа, то збоку”: бійці на Запорізькому напрямку розповіли про хитрощі підземних ходів окупантів

Долаючи мінні поля під ворожими обстрілами піхота наступає на Запорізькому напрямку. За останній рік окупанти набудували багатоешелоновану лінії оборони з підземними містечками і залитими у бетон блінджами і дотами. Все це треба брати штурмом, йдеться в ТСН.

155-міліметрові снаряди один за одним летять за десятки кілометрів аби прикрити українську піхоту, яка нині штурмує укріплені ворожі шанці у запорізьких степах. “Ми туди заходимо, намагаємось шось робити, стикаємось з міними загородженнями на полях, всюди втрачаємо час, щоб їх пройти. На жаль це має ціну, ми втрачаємо людей від артобстрілів”, - каже військовий “Магура”.

Кожний метр дається надто важко, бо це чиєсь життя. Наступ - це кров, смерть і поранення і він дуже різниться від кіношних атак. Окупанти за рік встигли добре укріпитись і замінувати тисячі гектарів. “Добре готувалися до нашого наступу тут і мінні поля, все заміновані дороги, всі ділянки. Вони полишали собі кілька доріг, якими себе забезпечують. Багатоешелонована оборона розкидана в шахматному порядку, траншеї в них вони нариті з підземними ходами, вони вилазять то справа, то збоку, ми не розуміли спочатку, що відбувається. Просуваємося, але не такими темпами, як би хотілося, не за один день”. - додає боєць.

Вибити ворога, зайняти посадку, а потім її втримати. По нашим хлопцям працює усе озброєння окупантів - від літаків до реактивної артилерії. “Коли ми пробуємо вести себе більше агресивніше, як тільки пробуємо зариватися, показувати, що ми можемо щось зробити, вони використовують все - каби з авіацією, прилітають вертольоти, танки, міномети, прильоти на позиції, які ми зайняли - це вже стабільність”, - розповідає “Магура”.

Щодоби наші гармаші важкими снарядами проторюють шлях піхоті, бо не має далекобійних ракет і бракує авіації. Тому вся надія у піхоти на артилерію.

Американський "Паладін" з бойової позиції нищить бетонні укріплення і палить техніку, яку ворог ховає у посадках. “Боєприпаси є різних видів - високоточні для ураження бронетехніки, командних пунктів противника. Ефективність - залежить від точності”, - пояснюють бійці.

За цією технікою полюють російські дрони, тому від швидкості того, коли залишають позиції після обстрілу, і маскування залежить життя екіпажу і живучість САУ, яка вже добре попрацювала на цій ділянці фронту. “Кожен екіпаж за знищен бронетехніку отримує символ”, - розповідають військові.

Сьогодні на цій броні з’явиться ще один символ за знищену бронетехніку окупантів. Мінус одна ворожа БМП і плюс врятовані життя побратимів.

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