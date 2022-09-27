Росія атакує Україну дронами-"камікадзе" "Shahed": чим вони небезпечні і чому не замінять ракети

В Повітряних силах розповіли про те, скільки іранських дронів збили за лічені дні та яку вони становлять загрозу.

Українські військові лише за останні декілька днів збили близько 20 безпілотників-"камікадзе" "Shahed". Нагадаємо, останнім часом російські війська активно застосовують їх переважно на одеському напрямку.

"Три було збито сьогодні зранку моряками, чотири ми збили вчора, перед цим було знешкоджено шість та ще два з допомогою моряків. Це вже 15 як мінімум. Плюс до того, був збитий ще один", - повідомив ТСН.ua речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські військові кажуть, що вивчають характеристики дронів. Тим часом, з відкритих джерел відомо, що цей безпілотник призначений для ураження цілей на дальній відстані. Система наведення дрона – за супутниковими координатами. Останніми днями з'явилось декілька фото платформ, з яких запускаються ці безпілотники – в одному контейнері знаходиться одразу декілька апаратів. Вага кожного - 200 кг, довжина - 3,5 м., розмах крил - 2,5 м.

За даними Повітряних сил ЗСУ, крім цих "камікадзе" нашими військовими був збитий інший безпілотник - "Mohajer-6". Про нього військові розповідають, що це багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва, призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Про нього відоме наступне: розмах крил - 10 м., дальність польоту - 200 км, максимальна швидкість - 200 км\ч., може знаходитись в повітрі до 12 годин.

"Поки є підтвердження щодо збиття одного такого апарата", - каже Юрій Ігнат.

До цього він додав, що українські спеціалісти вже вивчають трофейний безпілотник: "Це робиться і для того, щоб дослідити, як на нього можно впливати засобами радіоелектронної боротьби".

"Камікадзе" - не альтернатива ракетам

Після того, як в соцмережах користувачі почали порівнювати безпілотники з ракетами, військові заявили, що робити такі висновки некоректно.

"40 кг та 400 кг вибухівки. Є різниця? Щодо безпілотників-"камікадзе" – це фактично артилерійський боєприпас, який летить завдяки двигуну на швидкості 120 км. Так само, як у нас з’явився досвід боротьби з ракетами, так з’являється досвід боротьби з безпілотниками. Це – звичайна ціль, яка буде збиватись. З кожним разом все краще і краще. Досвід – питання часу", - каже Юрій Ігнат.

За даними з відкритих джерел, такі дрони-"камікадзе"мають максимальну дальність польоту близько 2 тис. 500 км, але українські військові кажуть, що поки - це неперевірена інформація.

Тестують на південному напрямку

Протягом останніх днів військові повідомляли про атаки дронів на одеському напрямку. "Я думаю, це поки що йде їх (росіян - Ред.) пристрілка. Вони вивчають те, як ми реагуємо, як збиваємо, які нові тактичні прийоми застосовуємо. Основними їхніми цілями будуть наші засоби ППО, локатори, реактивна західна артилерія, HIMARS. Про все це повідомлялось в російських пабліках", - каже Юрій Ігнат.

На питання про кількість іранських безпілотників, які могла отримати Росія, в командуванні Повітряних сил ЗСУ нам повідомили, що є об’єктивні сумніви в тому, що ворог отримав тисячу таких апаратів. "Ймовірно, може йтись про сотні таких безпілотників", - резюмував Юрій Ігнат.

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