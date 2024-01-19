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"Вони все рівняють з землею": воїни ЗСУ розповіли про наступ і тактику окупантів під Авдіївкою (фото, відео)

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"Вони все рівняють з землею": воїни ЗСУ розповіли про наступ і тактику окупантів під Авдіївкою (фото, відео)

Позиції ЗСУ

Окупанти намагаються штурмувати ЗСУ.

На Донеччині окупанти застосовують усе, що мають, щоб прорвати оборону під Авдіївкою, та атакують із флангів. До стандартної зброї ворога додалися хімічні боєприпаси, які з дронів кидають на наших бійців.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Українські захисники під Авдіївкою зупиняють ворога, який пішов у наступ. Воїн "Агроном" каже, що до війни неможливо звикнути. Військовому за 50. Працював за фахом, а ще лісником. Вже два роки, як воює на нулі. Мав поранення і контузію. Таких, як він, тут більшість. І на них зараз тримається спокій у тилу.

"Страх завжди присутній, не бояться дурні. До всього тяжко з цивільного життя, важко, коли все гупає, стріляє - важко було побратима витягати", - каже військовий.

Воїн "Батюшка" каже, що окупанти обстрілюють їх із дронів та артилерії. Ворога відкинули, а він продовжує тиснути вже не технікою, а людьми.

"Вони все рівняють із землею, а потім пускають піхоту - перевіряти й зачищати. Стараємося витримувати і не допускати, щоб ішли сюди", - каже "Агроном".

Воїн ЗСУ / ©
Воїн ЗСУ

Воїни пройшли пекло наступу на Херсоні. Тепер на Донеччині стримують фланги Авдіївки. Тут ворог шукає слабкі наші місця та одразу кидає в тому напрямку все, що має - від піхоти до панцерників.

"До звичних уже обстрілів мінометів та скидів із дронів і камікадзе додалися хімічні боєприпаси. На фронті все частіше фіксують застосування такої зброї. Агроном каже, що потрапили під такий хімічний боєприпас з товаришем, той і досі у шпиталі", - каже кореспондент ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 19 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни під Авдіївкою втрачають багато бронетехніки, але просуваються.

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