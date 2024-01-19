"Вони все рівняють з землею": воїни ЗСУ розповіли про наступ і тактику окупантів під Авдіївкою (фото, відео)

На Донеччині окупанти застосовують усе, що мають, щоб прорвати оборону під Авдіївкою, та атакують із флангів. До стандартної зброї ворога додалися хімічні боєприпаси, які з дронів кидають на наших бійців.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Українські захисники під Авдіївкою зупиняють ворога, який пішов у наступ. Воїн "Агроном" каже, що до війни неможливо звикнути. Військовому за 50. Працював за фахом, а ще лісником. Вже два роки, як воює на нулі. Мав поранення і контузію. Таких, як він, тут більшість. І на них зараз тримається спокій у тилу.

"Страх завжди присутній, не бояться дурні. До всього тяжко з цивільного життя, важко, коли все гупає, стріляє - важко було побратима витягати", - каже військовий.

Воїн "Батюшка" каже, що окупанти обстрілюють їх із дронів та артилерії. Ворога відкинули, а він продовжує тиснути вже не технікою, а людьми.

"Вони все рівняють із землею, а потім пускають піхоту - перевіряти й зачищати. Стараємося витримувати і не допускати, щоб ішли сюди", - каже "Агроном".

Воїн ЗСУ

Воїни пройшли пекло наступу на Херсоні. Тепер на Донеччині стримують фланги Авдіївки. Тут ворог шукає слабкі наші місця та одразу кидає в тому напрямку все, що має - від піхоти до панцерників.

"До звичних уже обстрілів мінометів та скидів із дронів і камікадзе додалися хімічні боєприпаси. На фронті все частіше фіксують застосування такої зброї. Агроном каже, що потрапили під такий хімічний боєприпас з товаришем, той і досі у шпиталі", - каже кореспондент ТСН.

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Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни під Авдіївкою втрачають багато бронетехніки, але просуваються.

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