"Вони вже мають повзати, а не ходити": оборонці Нью-Йорка в передчутті контрнаступу

Бійці розповідають, що ворог тут навіть застосовує дитячі іграшки, для війни.

Околиці Нью-Йорк, на Донеччині, то фактично передова і ця ділянка фронту розташована приблизно посередині між охопленими вогнем Бахмутом та Авдіївкою, йдеться в ТСН.

Попереду міста вже понад 9 років як окупована Горлівка - міцний ворожий хаб. “У них є багато чим, багато як. І вони луплять куди небудь! Бували такі дні, що ми тут підтубтипцем бігали, потому шо мінометна робила по всьому селі! Хаотично”,- розповідає військовослужбовець 24-ої ОМБр ім. короля Данила “Вітос”.

На лівому фланзі майже впритул розташований Торецьк, де фактично починається південний фланг лінії оборони Бахмуту. Праворуч цілодобово гримить Авдіївка. “Ми їх прекрасно бачим! Це один пост, з цих, бачим файно! Але і вони нас бачать”,- додає “Вітос”.

По прямій від палаючого Бахмута до ущент розтрощеної Авдіївки близько півсотні кілометрів. Нью-Йорк розташований на півшляху, тож місто та його околиці безжально і щоденно розстрілюють далекобійна артилерія з авіацією. “Вони заходять з балки. Тобто, літак бачиш в останній момент”, - каже “Князь”.

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Саме навколо Нью-Йорка проходить одна з небагатьох ділянок фронту, де конфігурація передової не змінилася з часів, коли визвольну битву із росіянами називали - Операцією Об’єднаних Сил. “Вони зараз, будем так говорити, свої підрозділи перекинули на Авдіївський напрямок, на Бахмутський напрямок. І, можливо у противника не вистачає просто ресурсу”, - припускає військовослужбовець 24-ої ОМБр ім. короля Данила “Німіц”.

Натомість і тут ворог не сидить склавши рук. “Виходе їхня техніка на другу годину і на 12-ту, вони теж там кучкуються. Різне: арта, танчики. Чуєм, інколи бачимо, передаєм координати і працюємо по цілі”, - твердять хлопці.

Крім усього, коли ворог намагається підійти дуже близько, тоді у бій вступає “Браунінг”. "Противник підходив до наших позицій на сто на 130 метрів. І пробував, будем так казати, розвідку боєм”,- додає “Німіц”.

Траплялись випадки, коли попереду себе росіяни запускала іграшки. “Дитяча автомобільна машинка рухалася у нашому напрямку на радіоуправлінні, з відеокамерою”, - розповідає боєць.

Маючи за плечима досвід оборони на Луганщині, тривалих боїв у Донецькій області та вдалого контрнаступу на Херсонщині, воїни 24-ки кажуть, відчувають, час, коли українське військо почне методично витискати ворога стрімко наближається. “Вони вже мають повзати, а не ходити, як в себе вдома. Їм треба валити звідси, ось і все”, - твердять бійці.

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