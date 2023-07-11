“Вони як пов'язані”: мамі 4-річного хлопчика-донора надсилатимуть фото Солі, в грудях якої б’ється серце її сина

Батьки-медики погодились на забір органів свого померлого 4-річного сина і так врятували життя трьом дітям.

4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей. У нього стався крововилив у мозок, тож лікарі ніяк не могли йому допомогти. Батьки-медики дали згоду на забір органів. В “Охматдиті” одному з пацієнтів пересадили нирки, іншому - печінку. А серце - уперше в історії України - 6-річній дівчинці в Інституті серця, йдеться в ТСН.

6-річна Соломійка одну руку тримає в маминих долонях, а іншою - пригортає до себе м'яку іграшку. “Цю іграшку подарувала мама донора. Це була улюблена іграшка хлопчика, який загинув”, - пояснюють лікарі.

Вона принесла мишку тоді, коли приходила послухати, як у грудях цієї дівчинки б'ється серце її 4-річного сина. “Вони вже як пов'язані разом. Ми з ними обмінялися номерами і домовилися, що будемо скидати їм фотографії, відео з Соломійкою, щоб вони бачили. Це мама сама запропонувала і ми тільки за”, - розповідає мама Солі.

Ця трансплантація для їхньої доньки була єдиним шансом на повноцінне життя. Після перенесеної 4 роки тому застуди в дівчинки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Простими словами - її серце з кожним днем збільшувалося і вже не могло виконувати свою найважливішу функцію - перекачувати кров. “Стан був уже майже критичний і тому маючи донора, ми запропонували саме їй цю операцію”, - кажуть медики.

“Телефонує і каже: таке й таке діло, треба, щоб ви швидко їхали сюда і клали Соломійку на операцію. Виїхали з Ковеля, їдемо на всіх парах і всі машини виїжджають убік”, - пригадують батьки.

Через 4 години родина вже була в столичному Інституті серця. В операції були одночасно задіяні 18 лікарів. Такій маленькій пацієнтці медики пересаджували серце вперше в Україні. “Я сподіваюсь, що це перший крок до дитячої трансплантології. Може це буде приклад для інших батьків, приклад для лікарів, для реаніматологів. Приклад того, що ми можемо це робити, можемо робити з успіхом, рятувати інших дітей, яких можемо сьогодні врятувати за допомогою трансплантації”, - зазначають медики.

4-х річний донор врятував життя трьох дітей! Доба трансплантацій задля порятунку дітей. Учора лікарі констатували... Опубліковано Український центр трансплант-координації Понеділок, 10 липня 2023 р.

Нині ще 30 дітей у листі-очікування на пересадку органів. Трансплантологія в Україні почала стрімко розвиватися майже 3 роки тому, після змін в законодавстві і вже врятувала життя понад сотні дітей. “Удосконалюються вимоги до центрів трансплантації, впроваджуються нові механізми контролю за діяльністю центрів трансплантації. Отже, система трансплантації в Україні поступово створюється і наближається до того вигляду, який би нам хотілось”, - зазначають медики.

Своєю згодою батьки померлого хлопчика, крім Соломійки, дали шанс на життя ще двом пацієнтам “Охматдиту”. 12-річному Антону пересадили одразу дві нирки. Чекаючи цієї миті, три роки він мусив жити в лікарні. Був залежний від гемодіалізу. А 15-річний Дмитро отримав печінку.

Усі троє ще відновлюються після операцій, а їхні рідні не припиняють дякувати батькам хлопчика, які знайшли в собі сили проявити найглибшу жертовність.

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