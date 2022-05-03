"Вони запевняли, що небезпеки з Білорусі не буде": Данілов про участь Лукашенка у війні проти України

"Вони запевняли, що небезпеки з Білорусі не буде": Данілов про участь Лукашенка у війні проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Лукашенко запевняв, що загрози з Білорусі для України не буде.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" з Наталією Мосейчук на "1+1".

"Хтось вважає, що білоруси не беруть участь у війні. Це для нас звісно допомога. Але за два дні до війни була комунікація - офіційне спілкувався Олексій Резніков з візаві, офіційно спілкувався наш прикордонник з візаві. І вони запевняли нас, що ніякої небезпеки з боку Білорусі бути не може. Але звідти 24 лютого пішли колони, хоча основна колона пішла на Мілове, це Луганська область. І ми вважали, що все там буде відбуватись. Але потім, те що відбувалося, цілком зрозуміло, що", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що скоро час усе розставить на свої місця і покаже, хто є хто.

Варто зазначити, що російські війська, які зайшли 24 лютого до Чернігівської області та збиралися атакувати Київ, потрапили до України саме з Білорусі. Звідти по мирним українським містам запускалися також і ракети та підіймалася в небо ворожа авіація, яка бомбила Україну.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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