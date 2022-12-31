"Вони запланували це робити в любому випадку 31 грудня": речник Повітряних сил ЗСУ про ракетну атаку

Масований обстріл на новорічні свята окупанти заздалегідь розділили мінімум на дві частини - 29 грудня та 31-го.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Вони спланували так раніше. Спланували по аналогії з обстрілом 10 та 11 жовтня. В перший день було 50 ракет, на другий - 28", - повідомив Ігнат.

За його словами, сьогодні – продовження масованої атаки. "Поставили собі в план, що 31-го в любому випадку будуть це робити", - припустив Ігнат.

Нагадаємо, 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з яких були збиті українськими військовими.

За даними військових, 29 грудня ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх було випущено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.

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