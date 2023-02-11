"Вони завжди планують щось дурнувате": бійці "Інтернаціонального Легіону" розповіли про бої із росіянами

Іноземні добровольці відомі як “Інтернаціональний Легіон територіальної оборони” на сватівському напрямку вважають, що “Інтернаціональний Легіон” - один з найбільш вдалих проектів Сил оборони України, йдеться в ТСН.

Їхня сміливість вражає, коли вони, озброєні лише стрілецькою зброєю, розвертають російську бронетехніку і бачать спини окупантів. Їх називають божевільними, але це звучить, як найвища нагорода. Вони ризикують життям заради чужої, нібито, країни, але це лише на перший погляд. “Ми, іноземці, тут воюємо, щоби ця війна не пішла далі”, - каже легіонер з Латвії «Ред Фокс».

Снайперська робота латвійця починається в нічний час. "Вони стріляють “Градами”, танками, але ми можемо закопатися чи попити чай, ми можемо почекати, а потім можемо обійти і звідти їх вбивати", - каже він.

Його зброя дозволяє дотягнутися до противника з великої дистанції. “Найбільше було 1 кілометр 400 метрів”, - каже снайпер.

Цей батальйон “Інтернаціонального Легіону” воює на одному з найнебезпечніших напрямків - Сватівському. Кілька тижнів поспіль тут точаться важкі позиційні бої. Росіяни намагаються стримати повільне просування українців в районі траси Р66 Сватове-Кремінна, але водночас розвіддані говорять про те, що саме тут російська армія формує наступальний танковий кулак. Українська розвідка зафіксувала велике скупчення новітніх російських танків Т-90М “Прорив” - до двадцяти одиниць в одній локації, а, ймовірно, й більше. “Чи відчуваю я перевагу росіян? Ні. В них є перевага кількості артилерії, але коли справа доходить до ближнього бою, вони завжди програють і нам, і українцям. Чи бачу я їхню готовність до наступу? Як звичайний солдат, ні. Але якщо подивитися на ширшу картину, вони завжди планують щось дурнувате", - каже легіонер зі Швеції «Енджин».

Цей батальйон брав участь у боях за Новоселівське і, разом з українцями, вийшов за стратегічну трасу Р66. На жаль, були втрати. Легіонери змогли нав’язати противнику тактику малих штурмових груп та швидких ударів на короткій дистанції, коли ворог не може застосувати артилерію, бо влучить по своїх - ця тактика виявилась успішною. "Головна історія цієї війни в тому, що, ми, американці, вважали, що росіяни такі потужні, а вони виявились нижче плінтуса. Ми думали, що вони набагато сильніші. Але, як тільки ми наближаємось, вони тікають. Американська розвідка прорахувалась з росіянами, а також й з українцями. Ми вважали українців слабкішими, але вони виявились дивовижними. Здатність битися в українців набагато сильніша, вона перевищила всі наші очікування", - каже легіонер із США “Нова”.

Саме українці мотивували цих різних людей захищати від агресора незнайому країну десь у східній Європі. “Інтернаціональний Легіон” це нібито звичайний підрозділ Збройних Сил, якщо судити з озброєння, екіпування і навіть зарплатні. Проте, на відміну від українського солдата, легіонер може звільнитися в будь-який момент, а це означає, що тих, хто залишається воювати, тримає щось більше, аніж солдатська зарплата, і набагато потужніше, аніж адреналінова залежність. “Ред Фокс” планує найближчим часом тут одружитися і він далеко не єдиний, хто хоче післявоєнне життя пов’язати з Україною. Так що, можна сказати, легіонери відтепер дійсно захищають своє.

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