"Вони знають, що ми знаємо, що вони знають": Арестович розповів про невелику військову таємницю

"Вони знають, що ми знаємо, що вони знають": Арестович розповів про невелику військову таємницю

За словами оглядача, команди "вперед" немає.

Декілька діб поспіль російські командири не отримують наказ на вторгнення. Вони плани уточнюють, заводять двигуни танків, але не поступає остаточна команда.

Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" сказав воєнний та політичний оглядач Олексій Арестович.

"Тобто команди "вперед" немає. Вони знають, що ми знаємо, що вони знають. Таким чином вони нас тренують - і це елемент тиску. Це тиск, який здійснюється безпосередньо на розвідувальне товариство України, наприклад. На широкі загальні маси вони апокаліптичний сценарій висувають", - зазначив він.

За словами Арестовича, на кожну цільову аудиторію у них є відпрацьований меседж. І вся державна машина РФ працює на все, щоб вразити усю цільову аудиторію на Заході, створити враження, що супротив неможливий - і в цьому винне керівництво України і керівництво НАТО.

"Ідеальна для них ситуація - щоб збунтувалася частина наших політиків, частина народу і сказала "Геть!" президенту, який програв Мінські угоди, програв мир - зараз потрібен політик, який зможе домовитися з Путіним. І це найбільша небезпека", - резюмував він.

Нагадаємо:

CNN з посиланням на високопосадовця оборонного відомства США повідомляє, що 80% російських військ на кордоні з Україною перебувають на передових позиціях та готові до вторгнення. Також чиновник з Пентагону додав, що Росія перекинула на кордон з Україною майже 100% своїх сил.

Читайте також: