Вони зруйнують свій бізнес: у Мінекономіки прокоментували блокаду кордону поляками

Польща може розширити список товарів, заборонених для імпорту з України. Також були гучні заяви, що торгівля може бути зупинена повністю, а кордон України та Польщі – заблокований. Заступник міністра економіки Тарас Качка говорить, що "емоції вийшли на найвищий рівень" – Україна готова піти на зустрічні кроки і також обмежити імпорт.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

За його словами, від таких негативних рішень України та Польщі у кінцевому результаті виграє лише Росії.

"В основному там хлопці-фермери протестують. Добре, йдемо по вашій логіці, закриваємо кордон. Страждають ваші клієнти. Ви кукурудзу продаєте виробнику молока, яке далі йде в сир і сир йде до України. Він у вас просто перестане купувати, ви зруйнуєте свій власний бізнес. Дуже важливо, що ми з польським урядом сіли це в деталях проговорювати. Зараз риторику польського уряду ми поділяємо. Вона адресована тим протестувальникам", - пояснює Качка.

За словами заступника міністра, головна проблема у відносинах України та Польщі – не відсутність взаєморозуміння між урядами чи якась шкода сільському господарству, а в тому, що через те, що минулого літа була активна передвиборча кампанія в Польщі, емоції протестувальників ще й підживлювали.

"Хтось добросовісно, бо хотів виграти вибори, хтось недобросовісно, бо там є агенти впливу Кремля досить активні", - резюмував Тарас Качка.

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