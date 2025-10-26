“Потрапили в декілька котлів”: бригадний генерал шокував, яка ситуація на фронті

Олег Апостол / © ТСН

Командувач ДШВ, бригадний генерал Олег Апостол розповів, яка ситуація зараз на лінії фронту, зокрема на Добропільському напрямку.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко він зазначив, що вже є декілька місць, де противник «відрізаний».

Крім того, за його словами, армія РФ деморалізована:

«Є декілька місць, де противник уже відрізаний. І навіть ми розуміємо, що він деморалізований: коли наші війська до нього приходять, зачищають їх, вони навіть не вступають в бій, вже не воюють. Ми зараз їх потрохи відрізаємо. Зараз вже прийшла осінь, ми намагаємося глибше закрити, а з тими, хто заліз глибше від нас, я думаю, що сама природа і потім ми з ними справимося до кінця. Але противник, дійсно, він є в оточенні».

Олег Апостол каже, що армія РФ може просуватися, однак не має стратегічного успіху.

«Зрозуміло, що там немає лінії, де п’ять метрів стоїть солдат. Немає. Але перехрестя якісь Т-образні, вони всі зайняті. Це не означає, що противник не може йти через поле — п’ять вбили, один дійшов. Але це ж не означає, що в нього якийсь успіх стратегічний вже там є. Він не може далі просуватися. Він може просочитися, але ситуацію там ми не втрачаємо. На даний момент ми її контролюємо, ми нормально ми нав’язали свої дії», — каже військовий.

Він додає, що Росії не вдалося виконати завдання, які вона ставила до кінця літа.

«І станом на зараз — те, що я бачу зі сторони — противник не має успіху. Вже жовтень, а вони мали вийти куда? В районі туда Барвінкове, аби відрізати весь Донбас. Зараз уже жовтень і вони нічого не досягли, а навпаки попали в декілька котлів і ми їх витісняємо», — розповідає бригадний генерал.

