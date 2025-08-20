Вони зупинили нафтопровід "Дружба": як на фронті воюють пілоти дронів

Дрон / © ТСН

Реклама

Вони зупинили нафтопровід «Дружба», що доправляв російську нафту до Європи. Легендарний 14 полк Сил безпілотних систем запрошує охочих долучитися. Саме його апарати відпрацювали по станції «Нікольске» у Тамбовській області та зупинили перекачку. 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів вже уразив понад 170 стратегічних цілей і завдав ворогу збитків на десятки мільярдів доларів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Аби безпілотні системи застосовувалися найефективніше, новачків у підрозділі тренують досвідчені пілоти. Він здатен знищити логістичні шляхи ворога, укріплення та інші цілі. Аби влучно вражав цілі, пілоти передають власний досвід.

Реклама

За пультом керування — боєць з позивним «Камʼянець». Він з квітня у підрозділі. Каже: перевівся сюди, бо прагнув розвитку саме в роботі з безпілотними системами.

«Дуже багато часу проводимо в польотній такій роботі, і потім ми маємо можливість постійно відволікатись на тренування, якісь вдосконалення. Тут з цим набагато приємніше працювати», — каже він.

Уперше в ролі викладача для побратимів — «Франц». Він пішов добровольцем до війська відразу після повномасштабного вторгнення. Уже два роки керує безпілотними системами на передовій і знає про них геть усе.

«Війна дуже змінилася з приходом безпілотних систем. працювали в тих ділянках, де висока активність ворога. І кожен день відбивали штурми. Вдень, вночі. Були такі моменти, що вони без перерви були. Без перерви працювали», — каже він.

Реклама

«Луфі» перейшов до полку з іншого підрозділу за порадами побратимів. Нині відточує майстерність.

Рекрутинг до 14-ого полку безпілотних авіаційних комплексів триває за трьома категоріями. До бойових підрозділів запрошують операторів, техніків, дешифрувальників та інших фахівців. Підрозділ забезпечення потребує бухгалтерів, медиків, діловодів, керівників складу. Третя категорія — це інженерно-технічні посади, пояснює керівник підрозділу рекрутингу.

«І це ключова наша відмінність серед інших підрозділів. Бо наш підрозділ відноситься до Сил безпілотних систем. Це доволі новітній рід військ. І ми, кожна наша бойова робота — це постійний технологічний виклик, постійний прогрес. І саме інженерно-технічний підрозділ забезпечує нам перевагу на полі бою», — каже він.

Тож запрошують долучитися до служби кваліфікованих та вмотивованих чоловіків і жінок. Подивитися вакансії, заповнити анкету чи отримати консультацію можна на сайті 14-ого окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 20 серпня. Удари БАЛІСТИКОЮ і ШАХЕДАМИ по Одещині! НАТО СКЛИКАЄ ТЕРМІНОВУ ЗУСТРІЧ

Нагадаємо, росіяни використовують новий безпілотник з LTE-зв’язком.