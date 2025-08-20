- Дата публікації
Вони зупинили нафтопровід "Дружба": як на фронті воюють пілоти дронів
Пілоти дронів пропонують долучатись до них та знищувати окупантів.
Вони зупинили нафтопровід «Дружба», що доправляв російську нафту до Європи. Легендарний 14 полк Сил безпілотних систем запрошує охочих долучитися. Саме його апарати відпрацювали по станції «Нікольске» у Тамбовській області та зупинили перекачку. 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів вже уразив понад 170 стратегічних цілей і завдав ворогу збитків на десятки мільярдів доларів.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
Аби безпілотні системи застосовувалися найефективніше, новачків у підрозділі тренують досвідчені пілоти. Він здатен знищити логістичні шляхи ворога, укріплення та інші цілі. Аби влучно вражав цілі, пілоти передають власний досвід.
За пультом керування — боєць з позивним «Камʼянець». Він з квітня у підрозділі. Каже: перевівся сюди, бо прагнув розвитку саме в роботі з безпілотними системами.
«Дуже багато часу проводимо в польотній такій роботі, і потім ми маємо можливість постійно відволікатись на тренування, якісь вдосконалення. Тут з цим набагато приємніше працювати», — каже він.
Уперше в ролі викладача для побратимів — «Франц». Він пішов добровольцем до війська відразу після повномасштабного вторгнення. Уже два роки керує безпілотними системами на передовій і знає про них геть усе.
«Війна дуже змінилася з приходом безпілотних систем. працювали в тих ділянках, де висока активність ворога. І кожен день відбивали штурми. Вдень, вночі. Були такі моменти, що вони без перерви були. Без перерви працювали», — каже він.
«Луфі» перейшов до полку з іншого підрозділу за порадами побратимів. Нині відточує майстерність.
Рекрутинг до 14-ого полку безпілотних авіаційних комплексів триває за трьома категоріями. До бойових підрозділів запрошують операторів, техніків, дешифрувальників та інших фахівців. Підрозділ забезпечення потребує бухгалтерів, медиків, діловодів, керівників складу. Третя категорія — це інженерно-технічні посади, пояснює керівник підрозділу рекрутингу.
«І це ключова наша відмінність серед інших підрозділів. Бо наш підрозділ відноситься до Сил безпілотних систем. Це доволі новітній рід військ. І ми, кожна наша бойова робота — це постійний технологічний виклик, постійний прогрес. І саме інженерно-технічний підрозділ забезпечує нам перевагу на полі бою», — каже він.
Тож запрошують долучитися до служби кваліфікованих та вмотивованих чоловіків і жінок. Подивитися вакансії, заповнити анкету чи отримати консультацію можна на сайті 14-ого окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.
