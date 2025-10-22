«Вони жили нею»: що відомо про вбиту росіянами на Київщині 12-річну дівчинку

Внаслідок удару російського дрона по приватному будинку під Броварами загинула жінка та двоє дітей / © ТСН

На 12-річну Анастасію Негоду, яку вбив російський дрон сьогодні зранку на Київщині, її бабуся та дідусь покладали багато надій, ця дитина була цілим всесвітом для них. Вони опікувалися нею після смерті її батька.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів директор ліцею села Погреби Петро Ярошинський.

«Загинула наша учениця 6 класу. Вона прийшла до нас восени минулого року. Дуже старанна та позитивна. Була. Загинула не просто дитина, а цілий світ. Виховували її дідусь з бабусею. Вони жили нею. Загинула дитина, у якій були зібрані всі позитивні якості. А мріяла вона про щасливе життя», — розповів нам Петро Іванович.

Наслідки удару російського дрона. Фото: ДСНС в Київській області.

Родина, яка загинула внаслідок удару Росії

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.