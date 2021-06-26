ВООЗ знову просить багаті країни поділитися вакцинами проти COVID-19 з бідними

ВООЗ знову просить багаті країни поділитися вакцинами проти COVID-19 з бідними

І додають - штам "Дельта", який активно кочує світом, уражає переважно невакциноване населення.

Вакцинуватися від коронавірусу можна при будь-якому рівні антитіл. Про таке заявляють у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я. У ВООЗ - знову просять багаті країни поділитися вакцинами з бідними.

Про це 26 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В Індії, де вперше зафіксували "Дельту" й дотепер один із найвищих показників заражень у світі - гучний скандал. Близько двом із половиною тисячам людей там зробили щеплення підробною вакциною. На ділі ж їм кололи звичайний фізрозчин чи антибіотики. Через цей інцидент уже затримали 10-тьох людей.

Новини світу: в Індії розгорівся скандал довкола підробної вакцинації 2,5 тисячі людей

Тим часом на повну триває вакцинація від коронавірусу і в Україні. За минулу добу в нас зробили рекордну кількість щеплень - це аж 97-м тисяч 130-ть людей. Загалом по одній дозі отримали більш як мільйон 870-сят тисяч українців, а повністю вакцинованих у нас понад 550-т тисяч.

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання