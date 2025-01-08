Ворог атакував Запоріжжя КАБами: кількість загиблих та постраждалих збільшується (відео)

Вже відомо про 13 загиблих та десятках поранених.

Надвечір 8 січня росіяни знову вгатили по Запоріжжю. На жаль, внаслідок удару десятки людей загинули та дістали поранення. Про жахливі наслідки терористичної атаки російських окупантів по місту, а також відео моменту удару – в ексклюзиві ТСН.ua.

Близько 16:00 росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо – керованими авіаційними бомбами. Всюди кров, біль та розпач. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров та показав наслідки ворожого удару.

Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Також в мережі оприлюднили, як стверджується, момент сьогоднішньої атаки по Запоріжжю. Люди на зупинках падали на землю, аби хоч якось вберегтися від вибухової хвилі. Однак офіційно ці кадри не коментували.

Після удару місто затягнуло димом, очевидці опублікували кадри порятунку поранених.

В Запоріжжі після обстрілу окупантів загинули 13 осіб, ще 18 отримали поранення.

Спершу було відомо про одного загиблого та шістьох поранених, однак кількість постраждалих постійно зростає. Вже станом на 16:50 стало відомо про тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, усі вони госпіталізовані в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

А вже о 17:40 Іван Федоров заявив про 13 загиблих людей.

Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю: десятки убитих і поранених

Команда ТСН.ua щиро співчуває рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. РФ має відповісти за кожен злочин проти українського народу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛЮДИ ПАДАЛИ НА ЗЕМЛЮ! Росіяни скинули КАБ на Запоріжжя! Момент удару потрапив на відео!

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