"Ворог діє максимально раціонально": військовий експерт розповів, що Росія хоче знищити на Львівщині

Під час сьогоднішньої ракетної атаки росіян багато руйнувань зазнав Львів, де також не обійшлось без жертв. Як повідомила пресслужба мерії Львова, одна людина загинула, 14 постраждало.

"Найбільших пошкоджень зазнав один з дворів Сихівського району. Йдеться про близько 18 будинків та 4 навчальні заклади (три школи і дитсадок). У житлових будинках вибуховою хвилею вибито щонайменше 2 тисяч вікон та сотні дверей. В навчальних закладах – близько 450 вікон та багато дверей. Пошкоджено понад 30 автівок", - повідомили посадовці міської ради.

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що окупанти, як завжди, поцілюючи по військовим об’єктам по факту влучають в зовсім інші.

"Скоріш за все, ракети спрямовувались на військові об’єкти, які знаходяться на Львівщині. Не виключено, що ракети спрямовувались на об’єкти транспортної чи логістичної інфраструктури. Ворог діє максимально раціонально, поцілюючи по базам, арсеналам, складам, залізничним вузлам. Він намагається знищити всі ті компоненти, які є підгрунтям нашої бойової спроможності", - каже Владислав Селезньов.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російськими дронами і ракетами у Львові найбільше постраждав один з дворів Сихівського району, загалом – близько 18 будинків та 4 навчальні заклади (три школи і дитсадок).

Під час обстрілу загинув відомий український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Bіктор Кобзистий.

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