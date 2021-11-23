Ворог на порозі: чи допоможе американська зброя відлякати агресора та що говорять українські очільники

Ворог на порозі: чи допоможе американська зброя відлякати агресора та що говорять українські очільники

Щодня стає більше інформації про підготовку росіян до військової кампанії.

На кордоні з Україною більшає російської техніки та війська. Сценарій можливої війни - атаки як із російського і білоруського кордонів, так і з окупованого Криму. Надання Україні додаткової зброї та надсилання сюди військових радників серйозно обговорюють у Сполучених Штатах.

Про те, що кажуть у відповідь українські очільники - 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Міністерство оборони США радить адміністрації президента посилити Україну. В американській пресі заговорили про доправлення до України не лише славнозвісних "Javelin", а й переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger", мінометів та навіть російських гелікоптерів Мі-17, які США купили для армії Афганістану, але передати не встигли.

"Така допомога може бути і США зацікавлені, щоб у нас було озброєння", - зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Тим часом російського війська біля українських кордонів - близько ста тисяч, мобілізується окупаційна армія на Донбасі. За даними української військової розвідки, там збирають усіх військовозобов'язаних і розпочали масштабні навчання. Курує процес комісія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Маріонеткові режими звернулися до дружнього їм Кремля, аби там на офіційному рівні дозволили всім охочим громадянам Росії воювати на українському Донбасі "за контрактом". Окуповані території накачуються зброєю і новими відпускниками, до окупованого Криму та на кордон з Україною підженуть нові важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" та ТОС-2 "Тосочка". Робитимуть це в два етапи - спочатку доукомплектують вогнеметами наявні військові частини, а потім створять додаткові підрозділи.

"Нещодавні повідомлення про переміщення російських військ поблизу кордону з Україною - надзвичайно тривожні. Ці інциденти свідчать про те, що м’яч для вирішення поточних суперечностей перебуває на московському полі. Європейський Союз і надалі виступатиме в один голос. Я в цьому впевнений", - зазначає очільник МЗС Німеччини Гайко Маас.

Своєю чергою Москва усе заперечує. Мовляв вона має право на армійські маневри на своїй території. Служба зовнішньої розвідки Росії заявляє - це Київ готується до нападу.

Світові лідери тим часом чи не щодня застерігають Москву від необдуманих кроків, а міжнародна преса ці кроки вже ілюструє планами-картами майбутньої агресії Кремля. Так, Bloomberg заявляє, що наступ на Україну почнеться із південного, східного напрямку, а також із півночі - із Білорусі. Скандинавське видання стверджує - вторгнення може розпочатися протягом трьох місяців. І нібито почнеться війна з обстрілів російських Іскандерів. Далі доєднається авіація. І вже потім сухопутні війська.

Сценарій можливої війни: чи справді Москва готує військову кампанію щодо України

"Росії невигідна війна, бо ООН має одразу розірвати будь-які стосунки... Кількість військ Росії стоїть така сама велика вже давно", - говорить експерт.

В Україні ж загрози зі сходу сприймають спокійніше. Днями керівник військової розвідки Кирило Буданов підтвердив реальність можливого наступу росіян. Проте і він, і міністр оборони Олексій Резніков, сподіваються, що спільними дипломатичними зусиллями разом з союзниками, найгіршого сценарію вдасться уникнути.

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