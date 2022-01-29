Ворог на порозі: як в США оцінюють шанси на російське вторгнення та яке покарання за це може чекати на Москву

Ворог на порозі: як в США оцінюють шанси на російське вторгнення та яке покарання за це може чекати на Москву

Американці узгоджують пакет рішучих санкцій проти Росії у разі нападу, а РФ заявляє, що збирається відвести частину військ від українських кордонів.

Сполучені Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі стягування російських військ до кордону з Україною. Про це заявив американський президент Джо Байден. А в У ЗМІ вже з'явилася інформація про те, які саме санкції може підготувати Вашингтон для Москви у разі вторгнення її до України.

Про те, як у Штатах оцінюють шанси на російське вторгнення та яке покарання за це може чекати на Москву - 29 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.



Так, про напруження між адміністраціями Байдена і Зеленського через різну оцінку ризиків можливого вторгнення йдеться у матеріалі на сайті CNN.

Сполучені Штати перебільшують загрозу і неодноразовими публічними заявами наносять шкоду українській економіці. Мовляв, превентивні санкції щодо вже прокладеного "Північного потоку-2" допомогли би більше, аніж неодноразово обіцяні після імовірного нападу - вважають у Києві. А у Вашингтоні навпаки переконані, що Київ применшує рівень загрози, і робить погано приховані випади у бік адміністрації Байдена. І саме попередження Росії вважають ефективним способом її стримування. Нагадаємо, про це пише CNN із посиланням на анонімні джерела. Схожу інформацію вони поширювали і після п’ятничної телефонної розмови Байдена-Зеленського. Втім тоді і адміністрація Байдена, і міністр закордонних справ України будь-який конфлікт між Вашингтоном і Києвом заперечили.

Сам президент Байден напередодні підтвердив, що готує відправку американських солдатів на східний фланг НАТО, як про це і повідомляли раніше.

"Я передислокую американські війська у Східну Європу, до країн НАТО у найближчі терміни. Небагато", - зазначив він.

Також читайте Примара російського вторгнення: як заспокоїти дітей і правильно пояснити загрози

Водночас адміністрація Байдена продовжує узгоджувати санкційний пакет проти Росії, його ухвалення на фінішній прямій.

За інформацією Bloomberg, адміністрація провела переговори із найбільшими американськими банками, щоб зрозуміти наслідки, які санкції матимуть на банківську систему та економіку. За інформацією видання, ідеться наразі про заборону конвертації рублів у долари та можливе відключення Росії від системи банківських переказів SWIFT, що означає по суті ізоляцію російської банківської системи від світу. Водночас, The Wall Street Journal, із посиланням на власні джерела, пише, що про відключення від SWIFT не йдеться. Штати зосередять удар на російських державних банках, експортному контролі і російському держборгові.

США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи

У Росії сьогодні повідомили, що частину своїх військ вони повертають на місця постійної дислокації. Ідеться про Західний і Південний військовий округи, які нібито то передислоковуються на віддалені полігони. Але у США вже неодноразово підкреслювали - їх цікавлять не заяви, а винятково дії - а саме відведення військ від кордону.

"Хоча ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення застосувати ці сили проти України, він, очевидно, має такі можливості, і у нього є кілька варіантів, зокрема захоплення міст і значних територій, а також примусові дії або провокаційні політичні акти на кшталт визнання відокремлених територій. Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз пишуть про нібито діяльність на сході України. Це все російський сценарій, і вони нас не обдурять", - зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо:

В понеділок, 31 січня, на вимогу Сполучених Штатів збирається Рада безпеки Організації об‘єднаних націй, яка також обговорить загрозу російського наступу. В українському постійному представництві наголосили, що ці збори стали наслідком злагоджених дій партнерів.

Читайте також: