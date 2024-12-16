Ворог накопичує сили і може піти в наступ: військові звернулися до українців

Бійці Збройних сил України тримають Очаківський напрямок, де просто зараз російська армія накопичує сили. Щоб цілодобово контролювати переміщення окупантів і знищувати їх, без DJI Mavic 3T та приладу нічного бачення військовим ніяк не обійтись.

Ворог підступний і його не можна недооцінювати, тому дуже важлива швидкість реакції наших захисників на можливий наступ. Тож бійці просять допомогти зі збором.

Мета: 200 000 гривень.

Приват конверт: https://www.privat24.ua/send/2jgim

Картка конверта: 5168752133264088

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8M4PymdqaF

Номер банки: 4441111128987496

Долучайтеся, важлива кожна гривня! Зробимо нашим подарунок під ялинку.

Бійці просять про допомогу / Скриншот із відео

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