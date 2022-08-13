Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку: як українським захисникам вдається втримати позиції

Як українським бійцям вдається втримати оборону там, де, здається, вже земля не витримує – у сюжеті ТСН.

Лінію фронту видно здалеку, чорний дим закриває увесь небокрай. Лінію фронту і чути здалеку. Земля стогне від вибухів. З передової повертається український Т-64. У танка скінчилися снаряди. Хлопці їдуть перезарядитися. Вони навіть не мають часу перекурити, поспішають і кажуть, не тому, що такий наказ командира, а тому що там, без підтримки їхньої гармати, залишилися побратими.

Один за одним у башті танка зникають снаряди, вже за лічені хвилини вони зі свистом полетять на голови ворога. Ворога, який на цій ділянці сконцентрований великими силами. Танкісти, почорнілі від диму та пилу, вибачаються, що не всі одягнені за статутом. Це та мить, коли кожного з них хочеться не за статутом і не за журналістськими стандартами обняти і сказати «дякую». Але до того не доходить, механік запускає двигун.

Рівно 10 хвилин вони витратили на перезарядку і знову їдуть на війну. Напівбожевільна ідея їхати за ними виникає спонтанно. Кілька кілометрів на авто, а потім пішки, і от знімальна група ТСН бачить, як танки займають бойові позиції. На тому горбочку окопалася українська піхота, ось її накриває ворожа авіація, а це вже працює артилерія. Важко навіть уявити, як там нашим бійцям під таким обстрілом. А танкісти не стріляють одразу – вони кілька хвилин ще працюють з планшетом, прицілюються, адже стріляимуть через голови нашої піхоти. За кілька пострілів танки змінюють позицію.

Про непритаманну для танкістів роботу розповідає молодий командир з позивним "Сокіл": "Хлопці ніколи не працювали з закритої вогневої позиції, але в них є вже набутий досвід, вони навчилися і вже працюють, - ви танки фактично використовуєте як мобільну артилерію? – так, працюємо із закритої вогневої позиції".

За кілька кілометрів від передової побратими вже готують танкістам кашу. Як це куховарити під ворожим обстрілом, збагнути важко, але воювати на голодний шлунок ці хлопці аж ніяк не готові. Ніяких будівель, ці бійці місяцями живуть у по лісах та лісосмугах. Дуже зручно, кажуть, прокинувся і ти одразу на війні. На війні, в якій попри все вони мають перемогти.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії.

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