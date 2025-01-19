Ворог не очікував, що у ЗСУ є бригади в резерві: Сирський пояснив успіх Курської операції

Росіяни були вимушені перекинути з інших напрямків 67 тисяч найкращих бійців.

Збройні сили України випередили наступ ВС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше та почав операцію на Курщині.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

За його словами, ворог не очікував, що Україна має вільні боєздатні бригади після окупації Авдіївки.

"Планувалось два головних удари: на Харків та Суми. Коли ми почали виводити частини (з Авдіївки – ред.), противник прийняв рішення наступати силами, які були в нього в розпорядженні. Це близько 43 тисяч, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку. І 26 тисяч на Сумському напрямку", – розповідає Сирський.

З червня противник перейшов до наступу по всій лінії фронту й ЗСУ було необхідно відволікти сили противника та примусити його зняти частину військ з головних напрямків.

"По-друге – нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках. Тоді, під час детального аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивести 3 бригади десантно-штурмових військ і ще декілька бригад, які ми доукомплектували, і провели цю наступальну операцію", – пояснює Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була вимушена вести оборону на своїй території.

"Вони були вимушені перекинути з інших напрямків 67 тисяч найкращих бійців. І те, що залишилось від 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців", – підкреслив Олександр Сирський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Інтерв'ю Сирського! Терміново! Нарешті сказав правду! Ексклюзив ТСН.Тижня!".

Нагадаємо, за оцінками Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальні втрати російських військ у 2024 році склали 434 тисячі осіб.