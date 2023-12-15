"Ворог не змінив планів": Жданов пояснив, чому РФ не атакує енергетичну інфраструктуру в Україні

Військовий експерт каже, що ворог не відмовився від ідеї залишати українців без світла внаслідок атак.

Не варто сподіватися, що Росія відмовилась від ідеї атакувати енергетичну інфраструктуру в Україні та тероризувати цивільне населення холодом та відключенням світла взимку.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, технічний стан російських носіїв, кількість ракет і спроможність української системи протиповітряної оборони відбивати атаки — всі ці чинники сьогодні не дають можливості РФ завдавати систематичних ударів по території України так, як це було рік тому. Крім того, наша енергетична система більш захищена.

“Я думаю, тут низка факторів. Як кажуть, зірки так склалися. По перше, наша протиповітряна система продовжує вдосконалюватися на всіх рівнях: тактичному, оперативному і стратегічному. Другий чинник — це кількість ракет в РФ. Так, їх там може бути, яка каже наша розвідка, близько 900 загалом різних типів. Але якщо розкласти за окремимми типами, то кількість не така вже й велика, щоб систематично завдавати масованиїх ударів. І третій чинник — це технічний стан носіїв. Пускова установка не може 100 пусків здійснити", — розповів військовий експерт.

Наприклад, раніше комплекс С-300, попередник “Іскандера”, був розрахований на 20 пусків. А потім треба було робити капітальний ремонт пускової або регламентний ремонт, каже Олег Жданов.

"Теж саме і тут. Росія не розраховувала на таку довгострокову війну. Вони ганяють літаки з півночі на південь, здійснюють пуски, а потім женуть їх назад. Це наліт годин, а літаку треба технічне обслуговування і там не можна протерти пил, подивитися, сказати все нормально літай далі. Тисячу годин мотодвигун відпрацював — його потрібно міняти”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на Україну чекає найважча зима в історії, бо ворог планів не змінив, утім, став розумнішим.

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