Ворог обстрілює позиції навіть, коли ОБСЄ поруч: яка ситуація на передовій та що кажуть українські військові

Окупанти обстрілюють ЗСУ із забороненої зброї.
І вдень і вночі, з великого й малого калібрів. Окупанти обстрілюють наші укріплення і навіть, коли ОБСЄ поруч. На спостерігачів окупанти не зважають, тому міни можуть упасти біля наших оборонців навіть удень.
Про це 29 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Це можна було би назвати, навіть осінньою ідилією, якби не руїна довкола. Й просто мізерна відстань до ворога!
Та й тиша, на ділянці фронту перед окупованою Ясинуватою, зізнаються українські військові – річ геть оманлива!
"Якщо зараз тихі – це не означає, що можна розслабитись", - каже український захисник.
Минулий вівторок, лише вкотре засвідчив: і білий день, і присутність неподалік спостерігачів ОБСЄ не гарантують нічого.
"Туди лягали постріли СПГ. Чотири приходи. Били по позиціях, але не прицільно", - каже військовий.
Ворожі боєприпаси хоч і лягали не прицільно, у мить вибухів, кажуть наші оборонці, в укриттях осипалася земля!
Близько пів десятка вибухів протитанкові гранат – були лише початком! І стали найменшим калібром, який застосували російські окупанти по позиціям українських бійців!
"Це все тривало годину. З інтервалом десь 10 хвилин", - каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
То Дмитро про ворожі 120 міліметрові міни! Зброя –заборонена, але дійсніcть вкотре доводить: не для окупантів!
Неозброєним оком видно, які запеклі обстріли відбуваються тут час до часу. Все дуже просто пояснюється: поруч – окупований Донецьк, трохи лівіше – ще окупована Ясинувата. Але учорашній мінометний обстріл суттєво вирізнявся від загальної картини! Під час обстрілу, кажуть наші військові – у небі не було ворожих безпілотників.
Вчора вони зробили інакше: почали обстріл, а коли сутеніло, підняли три або чотири безпілотні літальні об’єкти, які літали та робили обльоти. Дивились, куди ж все-таки лягали ті міни.
На щастя, у розташуванні наших захисників – минулося без втрат. На ворожу атаку хлопці відповіли не забороненим калібром: влучно і переконливо!
На передовій українському захиснику вручають нагороду від президента. Коли військовий вручав нагороду й казав, що у "Васильовича" буде ще не одна можливість відзначитися. І командир мав рацію! Вже невдовзі після урочистої миті, на ділянці поруч – і знову вдень, почали лунати ворожі кулеметні черги та вибухати гранати!
"Як працювали міномети – так і працюють! Як працювали снайпери – так і працюють", - каже військовий Дмитро.
У 59-ти річного "Васильовича", у якого за плечима сім років передової, син воює пліч-о-пліч із батьком, а онуки мало не однолітки тутешніх наймолодших воїнів. На відлуння чергового ворожого обстрілу, зауважив: роботи вистачає, та її роблять хлопці – максимально ефективно!
"Стримуємо! Стримуємо ворога! Не даємо далі пройти", - каже військовослужбовець ЗСУ Микола Васильович.
Нагадаємо, Україна готова створювати РФ проблеми задля закінчення війни на Донбасі.