Ворог обстрілює позиції навіть, коли ОБСЄ поруч: яка ситуація на передовій та що кажуть українські військові

Ворог обстрілює позиції навіть, коли ОБСЄ поруч: яка ситуація на передовій та що кажуть українські військові

Окупанти обстрілюють ЗСУ із забороненої зброї.

І вдень і вночі, з великого й малого калібрів. Окупанти обстрілюють наші укріплення і навіть, коли ОБСЄ поруч. На спостерігачів окупанти не зважають, тому міни можуть упасти біля наших оборонців навіть удень.

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Про це 29 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це можна було би назвати, навіть осінньою ідилією, якби не руїна довкола. Й просто мізерна відстань до ворога!

Та й тиша, на ділянці фронту перед окупованою Ясинуватою, зізнаються українські військові – річ геть оманлива!

"Якщо зараз тихі – це не означає, що можна розслабитись", - каже український захисник.

Минулий вівторок, лише вкотре засвідчив: і білий день, і присутність неподалік спостерігачів ОБСЄ не гарантують нічого.

"Туди лягали постріли СПГ. Чотири приходи. Били по позиціях, але не прицільно", - каже військовий.

Ворожі боєприпаси хоч і лягали не прицільно, у мить вибухів, кажуть наші оборонці, в укриттях осипалася земля!

Близько пів десятка вибухів протитанкові гранат – були лише початком! І стали найменшим калібром, який застосували російські окупанти по позиціям українських бійців!

Новини з фронту: окупанти не зважають на ОБСЄ та дедалі частіше стріляють по наших укріпленнях

"Це все тривало годину. З інтервалом десь 10 хвилин", - каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

То Дмитро про ворожі 120 міліметрові міни! Зброя –заборонена, але дійсніcть вкотре доводить: не для окупантів!

Неозброєним оком видно, які запеклі обстріли відбуваються тут час до часу. Все дуже просто пояснюється: поруч – окупований Донецьк, трохи лівіше – ще окупована Ясинувата. Але учорашній мінометний обстріл суттєво вирізнявся від загальної картини! Під час обстрілу, кажуть наші військові – у небі не було ворожих безпілотників.

Вчора вони зробили інакше: почали обстріл, а коли сутеніло, підняли три або чотири безпілотні літальні об’єкти, які літали та робили обльоти. Дивились, куди ж все-таки лягали ті міни.

На щастя, у розташуванні наших захисників – минулося без втрат. На ворожу атаку хлопці відповіли не забороненим калібром: влучно і переконливо!

На передовій українському захиснику вручають нагороду від президента. Коли військовий вручав нагороду й казав, що у "Васильовича" буде ще не одна можливість відзначитися. І командир мав рацію! Вже невдовзі після урочистої миті, на ділянці поруч – і знову вдень, почали лунати ворожі кулеметні черги та вибухати гранати!

"Як працювали міномети – так і працюють! Як працювали снайпери – так і працюють", - каже військовий Дмитро.

У 59-ти річного "Васильовича", у якого за плечима сім років передової, син воює пліч-о-пліч із батьком, а онуки мало не однолітки тутешніх наймолодших воїнів. На відлуння чергового ворожого обстрілу, зауважив: роботи вистачає, та її роблять хлопці – максимально ефективно!

"Стримуємо! Стримуємо ворога! Не даємо далі пройти", - каже військовослужбовець ЗСУ Микола Васильович.

Нагадаємо, Україна готова створювати РФ проблеми задля закінчення війни на Донбасі.

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