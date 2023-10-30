"Ворог отримав 400 чорних пакетів": генерал Хоренко розповів про успішну операцію ССО

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко відповів, які операції ССО від початку повномасштабного вторгнення Росії до України він може виокремити. Після однієї з них ворог отримав "подарунок" від ЗСУ у вигляді 400 чорних пакетів.

Про це Хоренко розповів в інтерв'ю ТСН.

"Острів Зміїний. Безпосередньо ССО брали участь у звільненні острова, що дало нам у подальшому відкрити зерновий коридор. Також брали участь разом із Силами оборони у звільненні Харківщини. Все починалося з міста Балаклія, потім Ізюм і так далі. ССО брали участь у звільнені Херсонщини, і підрозділи ССО одні з перших заходили до самого міста Херсон", – розповів командувач ССО.

Окрім того, за словами Хоренка, важливо згадати оборону міста Бахмут, де підрозділи ССО на тактичному рівні обороняли й нищили ворога в місті та на підступах до нього.

"Треба згадати операції, які були проведені навіть новорічної ночі. Це місто Макіївка, коли було уражено великий логістичний центр противника, де він накопичився і мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території Росії. Під час якого ворог отримав “подарунки”, свої 400 чорних пакетів. Там біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати", – розповів Хоренко.

Командувач ССО також пригадав нещодавню операцію, проведену 13 вересня, коли було завдано удар по севастопольській бухті. В ній перебували російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

"Назви такі символічні. Але все ж таки робота на лице. Всі тонкощі цієї операції, я думаю, з часом ми розкриємо. Це для загальної картинки, чим займаються ССО", – розповів Хоренко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю генерала Хоренка

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