Ворог з трьох боків та "нальоти" дронів: який вигляд мають звільнені Урожайне та Благодатне

Знімальна група ТСН побувала на передовій.
Село Урожайне на межі Запорізької та Донецької областей, які напередодні звільнили з окупації ЗСУ майже повністю знищене. Захисники України зазначають, що тут все ще дуже небезпечно, а тому в селі можна знімати хіба фільми жахів.
Що відбувається на цій ділянці передової, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Ситуація в Урожайному - постійні атаки дронів
Нещодавно ЗСУ звільнили селища Благодатне та Урожайне. Ворог до цих населених пунктів і досі близько, а тому тут вкрай небезпечно. Штурмовики 710-тої бригади, які супроводжують журналістів і домі трохи хвилюються. Вони розповідають, що нещодавно по броньованій машині прилетів дрон-камікадзе.
Командир взводу штурмової роти 710 бригади з позивним "Шум" каже, що техніка зазнала пошкоджень, проте основне, що екіпаж живий.
У звільнених селах зараз дуже небезпечно - там щоденні "прильоти" та майже немає вцілілих будинків. В Урожайному в момент приїзду знімальної групи ТСН чути стрілецький бій та поодинокі прильоти з артилерії. Наталія Нагорна каже, що це село є передовою.
Командир штурмової роти 710 бригади Костянтин Пазюк каже, що на цьому напрямку дуже складна логістика.
"Пік контрнаступу і ворог нас оточує з трьох сторін, дуже дуже важка логістика, в денний час неможливо евакуювати поранених і ротацію людей, які втомилися і селище дуже проглядається", - каже він.
Військовий додає, що він ще ніде не бачив такої великої концентрації дронів-камікадзе.
У Благодатному суцільна пустка
У звільненому за час літніх боїв Благодатному ще деякий час тому не можна було і голову підняти, але в якийсь момент здається - тут ідеальна тиша. Командир взводу штурмової роти 710 бригади з позивним "Шум" каже, що це через дощ, оскільки за такої погоди окупанти не можуть підняти у повітря дрони. Він зазначає, що тут простіше, але хлопцям в окопах - набагато гірше через негоду.
У Благодатному суцільна пустка і незібраний урожай. Командир взводу Шум жартує - закінчиться війна і можна знімати тут фільми жахів, але все ж сподівається - тільки-но лінія фронту посунеться, люди повернуться
"Попрацюють тут сапери, розмінують повністю, мине час і можна буде заїжджати жити, але треба спочатку всю русню вигнати з нашої землі", - каже "Шум"
Після звільнення люди повертаються додому
За десяток кілометрів від Благодатного уже повертаються люди, вони латають будинки і міркують як будуть жити. Військові кажуть, що після звільнення Благодатного, ситуація у тилу стала кращою.
Місцева жителька Світлана всі обстріли пересиділа вдома, каже, важко, але вибору немає. Вона каже, що деколи тут працює магазин, але тут і досі немає ні світла, ні води. Жінка згадує, що колись її селище було дуже красивим, проте Росія його знищила.
"Дуже боляче, за що?", - запитує себе Світлана.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там тільки знімати фільм жахів! Як тримається прифронтове селище Урожайне
Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України у населеному пункті Благодатне на Донеччині.
Також 16 серпня Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої.
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