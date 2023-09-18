Ворог з трьох боків та "нальоти" дронів: який вигляд мають звільнені Урожайне та Благодатне

Село Урожайне на межі Запорізької та Донецької областей, які напередодні звільнили з окупації ЗСУ майже повністю знищене. Захисники України зазначають, що тут все ще дуже небезпечно, а тому в селі можна знімати хіба фільми жахів.

Що відбувається на цій ділянці передової, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Ситуація в Урожайному - постійні атаки дронів

Нещодавно ЗСУ звільнили селища Благодатне та Урожайне. Ворог до цих населених пунктів і досі близько, а тому тут вкрай небезпечно. Штурмовики 710-тої бригади, які супроводжують журналістів і домі трохи хвилюються. Вони розповідають, що нещодавно по броньованій машині прилетів дрон-камікадзе.



Командир взводу штурмової роти 710 бригади з позивним "Шум" каже, що техніка зазнала пошкоджень, проте основне, що екіпаж живий.

У звільнених селах зараз дуже небезпечно - там щоденні "прильоти" та майже немає вцілілих будинків. В Урожайному в момент приїзду знімальної групи ТСН чути стрілецький бій та поодинокі прильоти з артилерії. Наталія Нагорна каже, що це село є передовою.

Ситуація в Урожайному / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Командир штурмової роти 710 бригади Костянтин Пазюк каже, що на цьому напрямку дуже складна логістика.



"Пік контрнаступу і ворог нас оточує з трьох сторін, дуже дуже важка логістика, в денний час неможливо евакуювати поранених і ротацію людей, які втомилися і селище дуже проглядається", - каже він.

Військовий додає, що він ще ніде не бачив такої великої концентрації дронів-камікадзе.

Урожайне Донецької області. ФОТО: deepstatemap

У Благодатному суцільна пустка

У звільненому за час літніх боїв Благодатному ще деякий час тому не можна було і голову підняти, але в якийсь момент здається - тут ідеальна тиша. Командир взводу штурмової роти 710 бригади з позивним "Шум" каже, що це через дощ, оскільки за такої погоди окупанти не можуть підняти у повітря дрони. Він зазначає, що тут простіше, але хлопцям в окопах - набагато гірше через негоду.

У Благодатному суцільна пустка і незібраний урожай. Командир взводу Шум жартує - закінчиться війна і можна знімати тут фільми жахів, але все ж сподівається - тільки-но лінія фронту посунеться, люди повернуться



"Попрацюють тут сапери, розмінують повністю, мине час і можна буде заїжджати жити, але треба спочатку всю русню вигнати з нашої землі", - каже "Шум"

Після звільнення люди повертаються додому

За десяток кілометрів від Благодатного уже повертаються люди, вони латають будинки і міркують як будуть жити. Військові кажуть, що після звільнення Благодатного, ситуація у тилу стала кращою.

Місцева жителька Світлана всі обстріли пересиділа вдома, каже, важко, але вибору немає. Вона каже, що деколи тут працює магазин, але тут і досі немає ні світла, ні води. Жінка згадує, що колись її селище було дуже красивим, проте Росія його знищила.



"Дуже боляче, за що?", - запитує себе Світлана.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там тільки знімати фільм жахів! Як тримається прифронтове селище Урожайне

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України у населеному пункті Благодатне на Донеччині.

Також 16 серпня Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої.

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