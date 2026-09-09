Ворог ударив по телеканалу «Ми — Україна» / © ДСНС

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Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Повертаємося до теми атаки росіян по офісу наших колег із телеканалу «Ми — Україна». Вони саме були у прямому ефірі марафону «Єдині новини».

Ось момент влучання. Це кадри з камер відеоспостереження, які надали нам колеги. І це вже друга атака по будівлі компанії. Менше місяця тому офіс «Ми — Україна» постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих.

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Яких руйнувань зазнав канал сьогодні та як почуваються наші колеги — розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Вибиті шибки, потрощені двері, стіни та сходові клітини — такий нині вигляд має приміщення телеканалу «Ми — Україна».

Співробітники розповідають: усе сталося близько опівдня, і вони не одразу зрозуміли, що це був прямий «приліт» дрона. Колеги саме вели мовлення в ефірі марафону «Єдині новини».

Ворог ударив по телеканалу «Ми — Україна» / © ДСНС

Внаслідок атаки шестеро людей постраждало. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Удар припав, зокрема, но ньюзруму та інших робочих кабінетах наших колег. Тут замість вікон — величезні діри. І те, що ніхто не загинув, називають дивом. Усіх співробітників одразу ж евакуювали з будівлі.

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І до речі, це вже не перший удар по телеканалу. Його співробітники запевнили: мовлення вони обов’язково відновлять.

На обстріл одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це новою сторінкою російської дегенерації та закликав міжнародну спільноту адекватно відреагувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖАХ! ВОРОГ ВДАРИВ ПО ТЕЛЕКАНАЛУ «МИ — УКРАЇНА», коли ТОЙ БУВ у ПРЯМОМУ ЕФІРІ МАРАФОНУ

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