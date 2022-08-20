Ворожа канонада майже не припиняється: як під постійними обстрілами окупантів живе Костянтинівка

Город навпроти руїн і щоденна ворожа канонада на околицях міста. Костянтинівка, що на Донеччині, потерпає від обстрілів окупантів.

Як місцеві виживають у напівзруйнованій після влучання російського снаряда п'ятиповерхівці, 20 серпня в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Маргарита Потапова.

Стенд зі світлинами студентів-випускників висить на вцілілій стіні будівельного ліцею в Костянтинівці. Окупанти поцілили сюди кількома ракетами. Вибуховою хвилею вибило всі вікна, зруйновані майже всі учбові класи. Викладачі потроху розбирають завали приміщення. Будівлю навчального закладу після атаки російських військ відновити вже не вдасться.

Огороджувальна стрічка перекриває прохід до під'їзду, куди окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Під'їзд з 15 квартирами перетворився на руїни, сімох людей рятувальники діставали з-під завалів. Дивом усі лишилися живі.

"З-під завалів дістали 7 осіб, одна постраждала жінка і по цей день перебуває у лікарні, у сусідніх під'їздах надавали допомогу - плівка для забиття вікон, необхідні матеріали", - зазначив Олексій Рослов, очільник Костянтинівської міської військової адміністрації.

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Після тієї нічної атаки на місто більшість людей з цього будинку виїхали. Ось ця суцільна руїна квартира на 5 поверсі куди влучив російський снаряд. Зараз власники квартири просять місцеву владу перекрити стіну аби врятувати будівлю від дощу. Але коли будуть розбирати завали - невідомо і чи встоїть будинок після російських обстрілів.

Ворожа канонада поблизу міста не припиняється і будинок від того здригається щомиті та вкривається тріщинами ще більше. На випадок чергового відключення світла у дворі сусіди змайстрували пічку, аби готувати їжу на вогнищі.

Напроти пошкодженого будинку Олександр збирає помідори. Він посадив город біля своєї квартири на першому поверсі. Після прильоту в свій двір відмивав рослини від пилу кілька днів, а декоративний соняшник після ударної хвилі від вибуху так і не піднявся. Помідори та огірки чоловік підв'язав мотузками до дерев, а ще хвалиться великим солодким перцем. Воду для поливу набирає у пляшки і сподівається на зиму з врожаю наробити консервації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 178-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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