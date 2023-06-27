Ворожі боєприпаси застрягли у стінах та в підлозі: на деокупованій Харківщині люди бояться власних осель

У звільнених селах на Харківщині люди бояться повертатися до своїх будинків. Російські прильоти поруйнували там тисячі хат. Втім, багато снарядів не розірвалися і місяцями стирчать в оселях. Заявок на їх знешкодження у ДСНС десятки, а саперів критично бракує, йдеться в ТСН.

У звільнених селах Харківщини на траву ступати не можна, сходити з дороги теж не можна. Кожен крок, застерігають сапери, може стати останнім.

Піротехніків протоптаною стежкою веде пані Лейла, у її хату було декілька прольотів. Як виявилось, один зі снарядів не розірвався і застряг у підлозі. Самотужки розкопали підлогу і натрапили на снаряд, відтоді жінка боїться заходити в дім. Кілька хвилин вправної роботи і сапери вже виносять вороже залізяччя. “Був відбитий підривник, якщо б люди діставали, якісь механічні дії робили з ним, то могла б вибухнути. Як показує практика, що і роками лежить, і з якихось умов не детонує. А бувають такі випадки, що людина підходить і воно спрацьовує”, - розповідають піротехніки.

Вже нарешті дочекалась на порятунок пані Людмила, яка до рідного села Слатине з евакуації повернулися нещодавно. Хата за мірками звільненого село - більш менш ціла - лише три удари з гелікоптера. Подружжя хотіло починати ремонт, та лячно навіть заходити до вітальні, бо в підлозі дірка від прильоту. Снаряд пробив стелю та встряг на кілька метрів у долівці так, що його й не видно. Піротехніки ломом та пилкою вдалось зірвати частину підлоги. “Щипом перевірили. Мінімум два з половиною метра треба викопувати повністю все. Приліт йде далі під фундамент. Не факт, що вона в хаті. Вона може бути за хатою”, - кажуть сапери.

Село Слатине кілька місяців було сірою зоною, тут тривали запеклі бої весною минулоріч. Немає жодної вцілілої хати, а частина села, де заходили росіяни, всіяна вибухівкою. “Мінні поля були під Слатино. Противотранспортні міни. Вони теже з періодичністю вибухали. Є все, що придумало людство. Все лежить, все встановлено в бойовому”, - розповідають спеціалісти.

Аби розмінувати усе це необхідно, щонайменше, десять років. Щодня рятувальники опрацьовують з десяток заявок від місцевих. Втім, їх щодня більше, адже люди почали повертатися додому і травмуватися при спробі самотужки розмінувати подвір’я та хати. За час вторгнення в області від російських мін постраждали майже 2 сотні людей, 27 загинули. Рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку та запастися терпінням, бо саперів критично не вистачає.

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