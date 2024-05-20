Ворожий дрон скинув на воїна гранату: історія неймовірного порятунку захисника України

У Дніпрі врятували військового, на якого ворожий дрон скинув гранату. 35-річний боєць утратив ногу. Та лікарям удалося за місяць повернути його до життя і відновити понівечену руку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Це були бої під Кліщіївкою на Донеччині у квітні, коли ворожий дрон скинув боєприпас просто на воїна ЗСУ Івана. Його у вкрай тяжкому стані з великою крововтратою доправили з Донеччини до Дніпра. Ногу врятувати не вдалося. Лікарі змогли витягти уламки, що зрешетили тіло, та заново зібрати понівечену руку.

Іван

"Великий пласт прийшлося зняти. Дуже пошкоджена була рука, але травматологи вчасно зняли цю уражену поверхню і зараз всі майже функції збережені. Робимо все, щоб Іван обовʼязково працював рукою", - каже медик.

Своїми руками він все життя обробляв скло та дзеркала у родинній майстерні у Харкові. Усе змінилося після повномасштабного вторгнення. Батько чотирьох дітей, сам пішов проситися до війська. Йому двічі відмовляли і лише з третьої спроби таки взяли до Нацгвардії. Іван каже, що бояться всі, але потрібно бути сміливим.

Рішення сина добровольцем піти до війська підтримала, хоч і не одразу, зізнається мати. Пані Лілія повернулася з Ірландії щойно дізналася про поранення сина, аби допомогти йому якнайшвидше одужати.

Іван

Івана готують до чергової операції. Потім на нього чекає тривала реабілітація. Та він сподівається якнайшвидше стати на протез і - можливо повернутися до своїх побратимів.

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