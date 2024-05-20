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Ворожий дрон скинув на воїна гранату: історія неймовірного порятунку захисника України

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Ворожий дрон скинув на воїна гранату: історія неймовірного порятунку захисника України

Батько 4 дітей добровольцем пішов на фронт.

У Дніпрі врятували військового, на якого ворожий дрон скинув гранату. 35-річний боєць утратив ногу. Та лікарям удалося за місяць повернути його до життя і відновити понівечену руку. 

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. 

Це були бої під Кліщіївкою на Донеччині у квітні, коли ворожий дрон скинув боєприпас просто на воїна ЗСУ Івана. Його у вкрай тяжкому стані з великою крововтратою доправили з Донеччини до Дніпра. Ногу врятувати не вдалося. Лікарі змогли витягти уламки, що зрешетили тіло, та заново зібрати понівечену руку.

Іван / ©
Іван

"Великий пласт прийшлося зняти. Дуже пошкоджена була рука, але травматологи вчасно зняли цю уражену поверхню і зараз всі майже функції збережені. Робимо все, щоб Іван обовʼязково працював рукою", - каже медик. 

Своїми руками він все життя обробляв скло та дзеркала у родинній майстерні у Харкові. Усе змінилося після повномасштабного вторгнення. Батько чотирьох дітей, сам пішов проситися до війська. Йому двічі відмовляли і лише з третьої спроби таки взяли до Нацгвардії. Іван каже, що бояться всі, але потрібно бути сміливим. 

Рішення сина добровольцем піти до війська підтримала, хоч і не одразу, зізнається мати. Пані Лілія повернулася з Ірландії щойно дізналася про поранення сина, аби допомогти йому якнайшвидше одужати.

Іван / ©
Іван

Івана готують до чергової операції. Потім на нього чекає тривала реабілітація. Та він сподівається якнайшвидше стати на протез і - можливо повернутися до своїх побратимів. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 13:00 за 20 травня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, хірурги врятували 9-річного Михайла, який потрапив під обстріл росіян.

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