Ворожий наступ на Лиманському напрямку: експерт розповів, чого окупанти домагаються і яка там ситуація

Російським окупантам потрібне не саме місто Лиман, що на Донеччині, загарбники хочуть відтіснити українські війська, забрати їх з лівого берега Оскольського водосховища.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Лиман – це такий ключ до лівого берега Оскольського водосховища. Тобто зараз зрозуміла ідея росіян – вони намагаються наші війська, які на лівому берегу Оскольського водосховища, від Куп'янська до Лимана, вони намагаються їх відтіснити. Відтіснити від півночі на південь, із-під Куп'янська на Лиман, будуть намагатися йти з Валуйок на Куп'янська і далі на Лиман, прикриваючись з правого флангу Оскольським водосховищем. Їм це просто зручно виконувати. Звичайно, тут же намагаються виконувати наступальні дії на Лиман, тільки вже зі східної частини, це з Рубіжного на Торське і на Лиман. Тобто ось такий подвійний рух. Вони намагаються це зробити", - сказав він.

За його словами, саме місто Лиман окупантів не цікавить.

"Справа не в самому місті Лимані, а справа у міжріччі, між Оскольським водосховищем і рікою Красною, вздовж якої зараз проходить лінія фронту, от вони намагаються ось це міжріччя просто взяти. Лиман – це не быльше, як географічна точка на карті, не саме місто потрідне, їм потрібно відтіснити наші війська за Сіверський Донецьк в районі Лимана, забрати їх з лівого берега Оскольського водосховища", - сказав Роман Світан.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що цього тижня російські військові кинули всі сили, аби прорвати оборону українських захисників та оточити Бахмут. Також вони розгорнули потужний наступ на Лиманському напрямку.

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