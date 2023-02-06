Ворожий наступ на Лиманському напрямку: експерт розповів, чого окупанти домагаються і яка там ситуація

Експерт Роман Світан розповів про ситуацію на Лиманському напрямку і чи насправді окупантам потрібне місто Лиман.
Російським окупантам потрібне не саме місто Лиман, що на Донеччині, загарбники хочуть відтіснити українські війська, забрати їх з лівого берега Оскольського водосховища.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
"Лиман – це такий ключ до лівого берега Оскольського водосховища. Тобто зараз зрозуміла ідея росіян – вони намагаються наші війська, які на лівому берегу Оскольського водосховища, від Куп'янська до Лимана, вони намагаються їх відтіснити. Відтіснити від півночі на південь, із-під Куп'янська на Лиман, будуть намагатися йти з Валуйок на Куп'янська і далі на Лиман, прикриваючись з правого флангу Оскольським водосховищем. Їм це просто зручно виконувати. Звичайно, тут же намагаються виконувати наступальні дії на Лиман, тільки вже зі східної частини, це з Рубіжного на Торське і на Лиман. Тобто ось такий подвійний рух. Вони намагаються це зробити", - сказав він.
За його словами, саме місто Лиман окупантів не цікавить.
"Справа не в самому місті Лимані, а справа у міжріччі, між Оскольським водосховищем і рікою Красною, вздовж якої зараз проходить лінія фронту, от вони намагаються ось це міжріччя просто взяти. Лиман – це не быльше, як географічна точка на карті, не саме місто потрідне, їм потрібно відтіснити наші війська за Сіверський Донецьк в районі Лимана, забрати їх з лівого берега Оскольського водосховища", - сказав Роман Світан.
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