Ворожий обстріл гуртожитка у Харкові: на руїнах будівлі продовжують шукати людей

У Харкові рятувальники не припиняють пошук людей під завалами гуртожитку, зруйнованого ракетою ще 17 серпня.

Тоді російський "Іскандер" менше ніж за годину до настання комендантської години влетів у будинок, в якому перебували багато мешканців. Кажуть, надій знайти живих під уламками майже не залишилося. Ті, хто врятувався, тепер не мають ані житла, ані власних речей. Є лише надія на допомогу від держави та волонтерів.

Про це 20 серпня ідеться в сюжеті кореспондента Олександра Загородного в ТСН.

Екскаватор загрібає та висипає у вантажівки все, що залишилося від триповерхової будівлі у центрі Харкова – цеглу, дерев'яні друзки, одяг та речі людей які тут жили. З під завалів рятувальник вже витягли 15 тіл загиблих. Місцеві кажуть, десь там, у цій купі сміття, мають бути ще люди, або їхні тіла.

"За попередньою інформацією, під завалами може бути ще троє людей. Скоріш за все вони загинули, дуже серйозні руйнації, надії на те, що вони живі – мінімальні", - говорить Євген Василенко, речник головного управління ДСНС в Харківській області.

Одна будівля, колишній гуртожиток, зруйнована вщент, у сусідніх будинках вибиті вікна, позривало дахи – найімовірніше росіяни запустили по Харкову ракету "Іскандер", припускають місцеві рятувальники. Кажуть, що цю ракету росіяни випустили з Чорного моря.

Через телеканал "1+1" постраждалі люди просять у місцевої влади допомогти поховати загиблих. Особливо просять за хлопця, який в одну мить втратив усю родину. Йому 30 років і у нього загинуло 5 членів родини.

Рятувальники тим часом відшукали рештки ракети, яка вбила харків'ян. Поліція забирає їх на експертизу, яка й встановить звідки прилетіла ця ракета, яка в одну мить вбила стільки людей.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові, де загинуло 17 людей, зокрема хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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