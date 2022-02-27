Ворожу колону зупинив старий міст: під Гадячем в річці втопився російський танк

Українська армія відбила ворожу атаку.
Учора, 26 лютого, під вечір до Полтавської області зі сторони Лебедина Сумської області пробилася колона російських військових на танках та БТРах. Проте вони заблукали в незнайомій місцевості, а потім взагалі їхню колону розбили українські військові.
Окупанти приїхали колоною в село Кам'яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев'яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді.
Колона була змушена вертатися, але далеко не поїхали, бо закінчилося пальне. Там їх і "накрили" українські військові. Частина колони розбита, частина техніки стоїть ціла. А російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, позалишали кулемети та зброю. Тепер ходять по селах і грабують магазини, бо холодні й голодні. Місцеві переказують, що це – переважно недосвідчені 20-річні хлопці, так зване "гарматне м'ясо", яке Путін відправив на Україну.
Там нині триває визвольна операція від російських окупантів.
Раніше повідомлялося, що на околицях Гадяча цивільні громадяни допомогли знищити ворожу колону з понад 200 одиницями російської техніки. Серед них були переважно танки окупантів.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- корабліЄкатери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались