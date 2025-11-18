Ворожі FPV-дрони полюють на цивільних: як виживають 700 мешканців у руїнах Оріхова

Вулиці Оріхова / © ТСН

Реклама

Авіабомби, артилерія, касетні боєприпаси і рої безпілотників. Усе своє озброєння застосовує ворог для терору прифронтового Запоріжжя. Вулиці Оріхова всіяні уламками від снарядів і останнім часом майже безлюдні. Бо кожен, хто наважиться вийти з укриття, стає мішенню для російських FPV-дронів та «Молній». Попри це, в Оріхові залишаються майже 700 жителів.

Як вони виживають — про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Вона провела день в Оріхові і на собі відчула, як там ворог полює на людей. На знятих кадрах складно впізнати Оріхів. Росіяни перетворили колись квітуче місто на суцільні руїни.

Реклама

«Квартира згоріла. Мікрорайон Заводський, весь мікрорайон наш знищений. Дуже боляче», — розповіла жителька Оріхова Любов.

Середмістя теж потрощене. За декілька годин до заїзду журналістів ТСН росіяни скинули туди авіабомби. Одна вдарила в дорогу біля ЦНАПу.

«Вдень — дрони, вночі — ракети. Було похмуро — ракети пустили вдень», — розповів житель Оріхова Олександр.

Проте артилерія та КАБи — не єдина загроза. Прогулянка цим містом може коштувати життя. В Оріхові стає дедалі небезпечніше. Вдень вулицями ворожі FPV-дрони полюють на цивільних. За останній місяць дронових атак побільшало в десятки разів. Тому вдень, кажуть місцеві, намагаються зайвий раз зі сховків не виходити.

Реклама

«Зараз дуже страшно. Ще влітку, весною чи восени — листя, можна сховатися. А зараз — труба, все голе стоїть», — розповів житель Оріхова Василь.

Журналісти також показали вороже оптоволокно, яке зачепилось за дерево. По місту такого чимало.

«Як тільки він пролетів от так, далеченько стараюсь вибігти, подивитися, де ж та павутина падає. Буває, обламуєш павутину і все — він одразу падає», — розповів житель Оріхова Анатолій.

За його словами, в росіян полювання на цивільних — вже звична справа. Днями атакували працівників обленерго.

Реклама

«Хлопці робили світло. Сяк-так хлопці пішли через кладовище. Каже, тільки вийшли, і бачать — летить дрон і не вверху, а над землею йде. Ми, каже, попадали, а там ніхто не прибирає, трава висока. А він, каже, прямо по алейці по центральній і прямо вилітає на трасу, а там електрик сідає в машину, напевно. Не встиг і завести і — „двухсотий“, — розповів Анатолій.

Спорожнілими вулицями блукає багато тварин. Від голодної смерті чотирилапих рятують пенсіонери, які не хочуть покидати небезпечне місто.

Дорогою до залізничного вокзалу довкола самі руїни, розбитий елеватор, потрощені колії.

Рухатись відкритою місцевістю в Оріхові означає бути легкою здобиччю для російських FPV-дронів, тому до наступної точки журналісти пришвидшили темп. Добігли до пункту. Поруч з вокзалом побачили залишки касетної авіабомби. Довкола неї — нерозірвані осколкові кульки, практично непомітні в траві. Аби не наражати місцевих на небезпеку, військові знищують такі залишки на місці.

Реклама

10 хв. на відкритій місцевості — і журналістів помітив російський дрон-розвідник, тому вони швидко сховались до будівлі вокзалу.

Справжнє полювання росіяни відкрили і на команду ТСН. Декілька годин журналісти не могли вийти з будівлі через ворожі FPV. Перебіжками вони дістались потрощеної місцевої лікарні. Вцілілий корпус будівлі послугував укриттям. Далі швидко дістались центру та всоєї автівки. Вже у безпечному місці військові пояснили всі ризики, які пережила знімальна група.

«Сьогоднішня ситуація — вона доволі показова, ми її відчули на собі. Дрони літали дуже низько, дрони переходили в режим „ждунів“, коли піднімався черговий коригувальник. Цих 2-3 години насправді — те, що відчувають наші бійці щодня», — розповів прес-офіцер 65-ої ОМБр Сергій Скібчик.

Щоденні атаки FPV-дронами — буденність, в якій живуть не лише наші військові, а й цивільні. Через засилля ворожих БпЛА значно розширилась зона небезпеки. Тому вояки насамперед працюють над удосконаленням техніки. І потребують нашої підтримки.

Реклама

«Нам дуже потрібні технологічні дрони, сучасні, які дозволятимуть і наносити удари в тилу противника, залітати за ЛБЗ і проводити розвідку-пошук тих же самих ворожих „Мавіків“, „Молній“, які залітають, які полюють на всіх», — розповів Скібчик.

В Оріхові, попри надзвичайно складну безпекову ситуацію, досі залишається майже 700 цивільних. А знімальна група ТСН, ймовірно, стала останньою, кому дозволили побувати у віддалених районах розбитого міста.

До слова, як заявив військовий аналітик Денис Попович, російські війська намагаються створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, оскільки втрата міста загрожує просуванням загарбників у бік Запоріжжя та Оріхова.