Восени зросте вартість опалення і води: в яких містах мешканці платитимуть найбільше

Ціни на послуги зростуть від 30% до 70%

Новий опалювальний сезон розпочнеться із суттєвого підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. У деяких містах доведеться платити на 70% більше за попередній сезон.

"Сніданок з 1+1" вирішив перевірити, чи є в українців підстави для хвилювання, а також в яких регіонах першими готуються піднімати ціни вже цієї осені.

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Зростання тарифів в Україні неминуче, пояснює експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно. Адже держава залишила без пільг підприємства, що виробляють тепло. Їм доводиться купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення. "Чернівці вже остаточно ухвалили подорожчання на 70%. Одеса взагалі під великим питанням, чи буде у них опалювальний сезон. У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується від 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію", - каже вона.

Новий опалювальний сезон почнеться із суттєвого підвищення тарифів

В інших регіонах прогнозують зростання вартості гарячої води та опалення на третину. Проєкти рішень міські ради уже вивісили на офіційних сторінках. Рішення мають ухвалити до початку опалювального сезону. "Найбільше подорожчання опалення відчують мешканці будинків, де частково встановлені прилади обліку або вони відсутні взагалі", - пояснила Кристина Ненно.

Ближче до зими ростуть ціни і на газ. Побутові споживачі, які не уклали річний контракт, мусять сплачувати за щомісячними тарифами - це 25 гривень за кубометр.

Температуру в багатоповерхівках допоможе вберегти - заміна труб і модернізація теплових пунктів, а ще утеплення фасаду. Зменшити цифри в платіжках допомагають "теплі кредити". Втім, вони ефективні здебільшого для будинків, де є ОСББ.

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