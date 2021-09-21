"Воскресла" через чотири місяці: на Волині жінка прийшла додому після власного похорону

"Воскресла" через чотири місяці: на Волині жінка прийшла додому після власного похорону

Яку жінку поховали у цій могилі невідомо. У поліції за фактом її смерті поновили справу.

Повернулася додому через чотири місяці після свого похорону. Дивовижна історія сталася на Волині. Жінку, яка два роки тому зникла безвісти, поховали родичі. Вони упізнали тіло, яке поліція знайшла на звалищі. Але через кілька місяців після похорону рідних спантеличив дзвінок з психлікарні. Там повідомили - їхня Валентина жива.

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Про це 21 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Такого у Грушівці ще не було. 61-річну односельчанку Валентину поховали, а через кілька місяців - жінка ожила. Розповідає, її знесилену та без пам'яті привезли у психлікарню. Згодом жінка пригадала все: і свою домівку, і рідних.



"Я сказала, що в мене є син та є в мене мати, та й брат є", - каже жителька с. Грушівка Валентина Рижко.

Жінка й не думала, що родичі ще чотири місяці тому її поховали і оплакали. А дзвінок із психлікарні їх просто ошелешив. Спілкуватися з журналістами родичі відмовляються. Не на камеру розповідають, де тільки вони не шукали жінку, та все марно. Згодом їм передзвонили з поліції, аби ті приїхали опізнати тіло, яке знайшли на звалищі. Її впізнали по схожому стилі одягу, в який жінка любила вдягатись та по тілобудові. Жінку поховали у селі, де мешкає її син. Правда, після воскресіння – табличку там змінили.

Яку жінку поховали у цій могилі поки невідомо. У поліції за фактом її смерті поновили справу.

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"На даний час отримано біологічні зразки, призначено ряд експертиз з метою встановлення особи похованої невідомої жінки", - каже в.о заступника керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.

І поки у поліції з'ясовують, кого ж поховали замість Валентини – місцеві проводять власні розслідування.

"Пропала в Білашові в нас там жінка, то її досі не знайшли", - каже місцева жителька Ніна Лозовицька.

Пані Валентина на тій могилі не була жодного разу. І не хоче. Жінка переживає за інше: хто поверне її рідним гроші, які вони витратили на поховання

"А хто верне тих 15 тисяч, бо ж і труна була й обід робили, пам'ятник. А гроші ніхто не поверне", - каже жінка.

А ще шкодує про час, який змушена була витратити, аби через суд довести, що жива.

"Поки документи зібрали, пика подали в суд, пика справа дійшла. Такої ситуації ніколи не було, трохи незвичайна ситуація", - каже жінка.

Такі справи справді слухають украй рідко - підтверджують у прокуратурі.

"Це винятковий випадок, який не так часто трапляється", - каже в.о заступника керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.

І навіть зараз , коли у суді довели, що пані Валентина жива- вона досі без документів. Паспорт жінка отримає не раніше, як за місяць.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

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