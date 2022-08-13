Восьмирічна дівчинка з Вінниці усе літо співає просто неба, аби зібрати кошти для української армії

Восьмирічна Крістіна Булаївська з Вінниці усе своє літо присвятила концертам просто неба, аби зібрати гроші для ЗСУ. Дівчинка співала у парках, поблизу великих магазинів та ТРЦ – і встигла зібрати трохи більше 24 тисячі гривень.

Передати зібрані для українських військових гроші дівчинка вирішила через ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку.

Чому для виконання цієї місії дівчинка обрала саме її та на що підуть зароблені гроші – у сюжеті ТСН.

Крістіна розспівується і готується до чергового концерту просто неба. Уже два місяці 8-річна дівчинка співає на вінницьких площах та поруч торгових центрів і збирає гроші для військових.

"Все почалось з дистанційного навчання, кожної п’ятниці ми з моєю вчителькою з вокалу говорили, що ми робимо задля перемоги. І тоді я вирішила співати для захисників. Наші захисники ризикують своїм життям, здоров’ям, захищають", - говорить маленька волонтерка.

Її вуличний репертуар складається лише з патріотичних пісень. Їх вона шукала та вибирала самотужки: "Зупиніть війну", "Моя сорочка вишиванка" і "Боже великий єдиний".

Учергове збираючись заробляти для армії, дівчинка бере з собою плакат, який малювала разом з мамою, і коробку для грошей. Дощ на вулиці помічає лише потім , але він її не зупиняє. Ще кілька пісень і можна підбивати підсумки. Маленька волонтерка цього разу зібрала трохи більше 300 гривень. Їх вона докладає до зібраної за літо суми і починає збирати речі. Вона збирається вирушити до тієї людини, якій ці гроші для армії вирішила довірити.

"Хочемо передати Соломії Вітвіцькій. Саме їй, тому, що вона така добра і вона не тільки допомагає захисникам, та ще й дбає за діток з "Охматдиту", - говорить дівчинка.

Трохи більше чотирьох годин потягом, і дівчинка за кілька кроків до виконання своєї такої важливої місії. Хвилюється, але таки наважується зайти до студії ТСН. Далі її чекає знайомство з внутрішньою кухнею телебачення, студія, гримерна і серце новин – ньюзрум ТСН. І саме ньюзрум сьогодні на кілька хвилин стає її концертним майданчиком. Дівчинка співає "Червону руту".

"Я пам’ятаю, коли отримала повідомлення від мами Крістіни і ще довго не могла оговтатися. Розчулюють наші українські діти, неможливо стримати ні емоцій, ні сліз, тому що наскільки для всіх нас важлива перемога і наскільки всі хочуть її наблизити", - каже Соломія Вітіцька.

Від початку повномасштабної війни ведуча ТСН встигла зібрати щонайменше півтора мільйона гривень. Вона організовувала різні аукціони, на одному з них разом з параолімпійцем Сергієм Ємельяновим виставили його золоту медаль і зібрали більше мільйона та закупили для захисників брнежилети, дрони, тепловізори та автомобілі. Нині ведуча ТСН офіційно зареєструвалася як волонтерка. Зібрані Крістіною гроші Соломія покладе на свій благодійний рахунок і уже знає, куди витратить. Кошти підуть на автомобіль і дрони.

Після виконаної місії Крістіна з мамою повернеться у Вінницю і свою справу обіцяє продовжити. Каже: усе, аби її мрія нарешті здійснилась – закінчилася війна.

Нагадаємо, українська співачка Джамала разом із МЗС України та Banda Agency представила нову пісню Thank you, stranger, яку присвятила усім людям за кордоном, хто прихистив українських біженців під час війни.

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