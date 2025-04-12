Восьмикласник з Тернополя перехитрив російські спецслужби: як йому це вдалося

Назар з Тернополя / © ТСН

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Восьмикласник тернопільського ліцею не дав себе завербувати російським спецслужбам. Коли хлопчику на телефон надійшла пропозиція про «легкий заробіток» — повідомив шкільну поліціянтку. Бо саме вона розповідала дітям на уроках про російські методи вербування.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Восьмикласник Назар лишень встиг повернутися зі школи додому, як йому на телефон приходить цікаве повідомлення. Хтось російською мовою пропонує заробити щонайменше тисячу доларів

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«Я спитав, яка робота, вони почали розпитувати, з якого я міста і скільки мені років. Я сказав скільки мені років і з якого я міста і після чого вони спитали чи в мене є вільне переміщення по місту. Я сказав, що так», — каже хлопець.

І тоді Назару запропонували те, про що його класу три дні розповідали в школі на уроках, а саме — почали вербувати!

«Щось перенести з одного місця в друге місце. Після того я зразу зателефонував нашому поліцейському нашої школи. І зразу заблокував цей номер. Після чого зразу приїхав до нас наряд поліції і я все описав як це було», — каже Назар.

Вербування восьмикласника провалилося відразу, адже незадовго до цього він прослухав лекції шкільної поліціянтки про те, як підчепляють на гачок дітей російські облудники. І що насправді ворого пропонує переносити не предмети, а смерть — і собі, і іншим.

«З учнями саме 8,9,10 класів три дні я проводила профілактичну бесіду, також звертала увагу на кримінальну відповідальність, якщо вони будуть задіяні до співпраці з особами РФ, тому учень вже розумів про що йде мова і не продовжував з ними спілкування», — каже інспекторка служби освітньої безпеки Світлана Бадамшева.

Дата публікації 21:45, 11.04.25 Кількість переглядів 44 ТСН Підсумки 11 квітня. Перемовини зі США почалися! Неочікувані заяви Трампа розбурхали ЗМІ!

Поліцейські подякували хлопцю за його позицію. І тут Назар знову здивував поліцейських — попросив подарунок, не для себе, а для мами.

Це не перший випадок на Тернопільщині, коли школярі посилають російські спецслужби за їхнім кораблем. У поліції розповідають, як терористи намагалися завербувати шестикласника з Кременця. Хлопчику пропонували підпалити поліцейський відділок та об’єкт критичної інфраструктури, але дитина теж повідомила шкільного поліціянта про переписку.

Обох хлопців уже запросили після випуску зі школи до поліцейських лав, кажуть, їм потрібні саме такі — кмітливі та сміливі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 19:00 11 квітня. ГУЧНЕ затримання в СБУ! Переговори США та РФ!