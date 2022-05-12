"Вова, іб*ш їх": комбат добровольчого батальйону та президент "Інгульця" розповів про боротьбу з окупантами

"Вова, іб*ш їх": комбат добровольчого батальйону та президент "Інгульця" розповів про боротьбу з окупантами

Командир добровольчого загону "За Петрівщину" та фермер з Кіровоградщини Олександр Поворознюк став відомим на всю Україну завдяки своїм заявам проти російських окупантів.

Він закликає очистити Україну від загарбників усіма доступними методами.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Олександр Поворознюк - справжній господар. Також він відомий, як президент ФК "Інгулець". Він відверто зізнався, що у першому турі він не голосував за Зеленського, але зараз дуже вдячний президенту за громадянську позицію. Саме він автор хіта: "Вова, іб*ш їх". Також Поворознюк палкий шанувальник ЗСУ. Після української перемоги він мріє гучно відсвяткувати.

Президент ФК "Інгулець" каже, що він не відчуває себе зіркою і розповідає, що він завжди має свою думку, через що проти нього раніше навіть порушували кримінальні справи.

Олександр Поворознюк каже, що це неправда про те, що він не любить політиків, він вважає, що ті повинні робити щось для українців. Каже, що його бісять ті політики, які тільки приїжджають, щоб сфотографуватись з автоматами.

Також він розповідає, що їздить на передову та навіть уже має трофеї - техніку окупантів. Проте зазначає, що про це нічого не розкаже, оскільки це заборонено.

"Якби нашим хлопцям дали обіцяну зброю - війна б закінчилась за два тижні, ми б повернулись на свої кордони. Бо у нас є закордонні партнери, які обіцяють зброю, але її не дають. Наші воїни дуже мотивовані та чекають на сучасну зброю", - каже Поворознюк.

Також чоловік розповідає, що посівна триває, проте зараз бракує дизпалива. Також Поворознюк каже, що нічого не боїться, окрім своєї дружини.

"Моя дружина - найкраща на світі. Я її боюсь, бо там я найкраще почуваюсь. І якщо я чимось провинився, то там все", - каже фермер.

Нагадаємо, 1 березня Олександр Поворознюк записав емоційне звернення до Володимира Зеленського, в якому закликав президента продовжувати знищувати російських окупантів і назвав його найкращим лідером держави. Відео швидко розлетілося країною і стало вірусним, його використовували для створення мемів і навіть музичних треків, а аграрій став відомим на всю Україну.

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