"Вовина тисяча": Мережу збурила нова ініціатива Зеленського

Користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

Рішення президента Володимира Зеленського щодо виплати всім громадянам України по тисячі гривень від 1 грудня викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Лідери суспільної думки, публічні особи та просто користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на таку ідею.

ТСН.ua зібрав реакцію на “Вовину тисячу”, як уже обізвали ініціативу президента, у соцмережі Facebook.

Найчастіше коментатори говорять про невиправданий крок президента, оскільки 1000 грн не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни — значні витрати, які могли би бути використані з більшою користю під час повномасштабної війни.

Дехто вважає недоцільним виплачувати кошти усім українцям, таким чином зрівнявши тих, хто дійсно потребує допомоги, з достатньо заможними людьми.

Найчастіше у цьому контексті згадують так звану “Юлину тисячу” — популістські виплати часів прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко, якими начебто мали покриватися втрати вкладникам ще радянського “Ощадбанку”.

Водночас дехто згадує й недавній приклад — програму “єПідтримка” під час карантину через коронавірусну інфекцію, яка мала стимулювати громадян до вакцинції. Щоправда, і в цьому випадку коментатори звертають увагу на знецінення гривні 2024 року порівняно з валютою 2021 року.

В одному з аналізів коментатор припускає, що цієї допомоги одному господарству вистачить на лічені дні, а головними бенефіціарами цих виплат стануть супермаркети продуктів, онлайн-казино та ДТЕК, оскільки найбільша стаття непродовольчих витрат домогосподарств - це комунальні платежі, в яких велику частку займає плата за електрику.

Не обійшлося, звичайно, й без публікації мемів на тему “Вовиної тисячі”.

Нагадаємо, президент Зеленський доручив уряду запровадити від 1 грудня нову програму "єПідтримка", якою передбачено виплату тисячі гривень кожному українцеві.

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