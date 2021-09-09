Військкори ТСН повідомляють про 10 поранених військових на фронті і показали наслідки обстрілів

Військкори ТСН повідомляють про 10 поранених військових на фронті і показали наслідки обстрілів

Інтенсивні обстріли почалися ще вчора - били по околицях Авдіївки з мінометів.

Посилення обстрілів вздовж лінії фронту - від Луганщини і до Приазов'я. Офіційно штаб повідомляє про трьох поранених.

За інформацією військкорів ТСН, їх значно більше - 10: це по усіх ділянках фронту.

Інтенсивні обстріли почалися ще вчора - били по околицях Авдіївки з мінометів. А просто зранку вдарили по селищу Верхньоторецьке, по населеному пункту лягло під десятки снарядів.

Будинки на околиці селища зруйновані, біля них сліди від воронок.

Мешканці, які врятувались, кажуть, було близько 30 снарядів. «Можливо – це брязкання зброєю, можливо нас намагаються залякати», - каже один із військових.

Проросійські бойовики, водночас, через свої так звані ЗМІ заявляють, що обстрілів не було, а мовляв український військовий підірвався в полі. Та на місці обстрілів кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко знаходить уламки артилерійського снаряду, ще один застряг у землі і не розірвався і всі докази свідчать, що це снаряд 122 калібру.

Російська артилерія б`є по українських селах: наш спецкор – перший на місці сьогоднішнього обстрілу

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