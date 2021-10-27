Воєнна драма "Мирний-21": в Україні завершили знімати фільм про подвиг Луганського прикордонного загону

Воєнна драма "Мирний-21": в Україні завершили знімати фільм про подвиг Луганського прикордонного загону

З того бою українські прикордонники вийшли без утрат.

Історія непростого вибору і героїчної боротьби за власну землю: в Україні завершили знімати воєнну драму "Мирний-21". Стрічка заснована на реальних подіях 2014 року, коли російські окупанти намагалися змусити українських військових зрадити присязі, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

На Михайлівській площі в Києві режисер Ахтем Сеїтаблаєв розбив тарілку - так традиційно розпочинають знімання нового фільму.

Про подвиг Луганського прикордонного загону в червні 2014 розповів у програмі "Хоробрі серця" тодішній керівник цього загону Сергій Дейнеко.

З того бою українські прикордонники вийшли без утрат. Чого це коштувало і як це вдалося - розповідає стрічка "Мирний-21". Саме за цією адресою і був розташований луганський прикордонзагін.

У фільмі зібралися вже відомі глядачу актори - з картин "Кіборги", "Черкаси", "Крути", "Хайтарма". Максим Девізоров грає сина київського багатія. Як покарання за ДТП, яку він улаштував, батько відправляє хлопця на війну. І лише там гульвіса стає бійцем.

Група готується відзняти одну з найважчих емоційно сцен. Командир має повідомити виснаженим боями солдатам, що вони мусять покинути кров'ю відстояну територію.

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Головного негативного персонажа - ватажка сепаратистів на псевдо "Койот" грає Олексій Тритенко. Каже, що відтворювати події сучасної української історії йому водночас і складно, і близько.

Скромно чекає виклику режисера "права рука" Койота - сепаратист меншого калібру. А точніше, палкий патріот України актор Ярослав Безкоровайний.

Знімання "Мирного-21" вже завершено. На великих екранах фільм має з'явитися наприкінці квітня 2022 року до Дня прикордонника України.

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