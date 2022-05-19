Знущання над українською культурою: росіяни викрали скіфське золото та знищують церкви

Російські війська повністю або частково знищили понад 350 унікальних об'єктів. Скарби нації окупанти не лише руйнують, але й розкрадають. Лише з Маріуполя загарбники вивезли понад дві тис. музейних експонатів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Мелітополі окупанти викрали колекцію скіфського золота. Офіс генпрокурора за цим фактом уже розпочав кримінальне провадження.

Музейники по всій країні намагаються врятувати унікальні експонати. Їх вивозять подалі від лінії фронту. Куди саме – військова таємниця. Проте вберегти пам'ятки архітектури від ракетних ударів неможливо.

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Та від пам’ятки архітектури – дерев’яної церкви, якій було 143 роки – залишився лише фундамент. Вона вщент згоріла, коли російські війська обстрілювали село Лук’янівка.

Тепер тут суцільне згарище. Паркан підпирає понівечений хрест. Російський танк чотири рази вистрілив у бік церкви. Єдине, що вціліло – купол. Його забрали у музей Другої світової війни як доказ воєнних злочинів російських окупантів.

Сусіднє село Перемога під час Другої світової нацисти повністю спалили. Вистояла лише старовинна церква. Проте вже за часів російської окупації її не раз обстрілювали. Поруч вирви від снарядів. Отець Олександр ззовні храм вже встиг трохи підлатали. Всередині все догори дригом.

Під ногами – центральна люстра та побиті ікони. Отець Олександр каже, що окрім снарядів, які вибухали поруч, по храму росіяни гатили із танка.

"Пощастило, моя господня милість, що вона не згоріла. Бо вони напевно так само хотіли спалити, як в Лук’янівці. Тому що обстрілювали нагло, просто фактично в одне й те саме місце", – розповів священник.

Російські війська вже знищили або ж пошкодили понад 350 об’єктів культурної спадщини та будівель закладів культури в 13-ти областях України і це число щодня зростає.

Найбільше руйнувань на Харківщині. Одна з найболючіших втрат – музей Григорія Сковороди. У цій садибі він провів останні дні свого життя. Росіяни в неї поцілили ракетою. Від садиби зилишились лише стіни. Повністю згоріли предмети інтер’єру. Музейники кажуть, найцінніші експонати – скриню, скрипки та годинник Григорія Савича – встигли евакуювати.

Культурну спадщину не лише нищать, а й викрадають. З Маріупольського музею вивезли понад 2 тис. експонатів – живопис, археологічні знахідки та книги. З Мелітопольського краєзнавчого музею викрали колекцію археології – матеріалів розкопок 50-их років минулого сторіччя. Член штабу порятунку спадщини Ігор Пошивайло каже, як і в часи Другої світової, аби врятувати цінні експонати, музейники їх навіть замуровують у стінах та закопують в землі. Так, за словами співробітників, ховали скіфське золото у Мелітополі, допоки його не знайшли окупанти.

"Вони знали про цінні наші колекції. І вони в тому місці, де ховали, де зарили, вони просто там провели своє дослідження і виявили. І ніхто точно не знає, чи випадково виявили, чи навели", – розповів Пошивайло.

Аби долю скіфського золота не повторили інші реліквії, він допомагає рятувати цінні експонати. На заклик відгукнулись десятки світових музеїв. До України вони доправляють спеціальні пакувальні матеріали.

"Запорізька область, музей "Дім Попова" так званий – там пограбували і тягли не лише дрібні прдемети, а навіть мармуровий унітаз, який вивозили під час Другої світової, потім він повернувся, але цього разу його вивезли. Тобто гребуть, розтягують, вже не кажу про Маріупольський музей Архипа Куїнджі", – розповівПошивайло.

В Одеському музеї східного та західного мистецтва на голих стінах виставкових залів –лише назви експонатів. Колекції вже встигли запакувати та вивезти. Куди саме – військова таємниця. За три дні демонтували понад тисячу експонатів. Шкодують лише про одне – що подалі від ракетних обстрілів так само не можуть евакуювати унікальну будівлю-пам’ятку музею.

"Ось ці сходи, які взагалі не мають ніяких конструкцій, які б підтримували цю усю махину з карарського мармуру. Це той самий улюблений матеріал Мікеланджело Буонарроті – того самого живописця і скульптора епохи відродження. Але якщо, не дай Боже, щось трапиться і це буде якесь повітря, то ця будівля може не витримати. А це унікальна перлина архітектури, якої більше не збудують", – розповіла заступниця директора Музею західного та східного мистецтва Катерина Міхейцева.

Долю викрадених музейних цінностей вже досліджують правоохоронні органи. Знищення об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин. Кожен випадок документують. Оцінюють ступінь пошкоджень, аби згодом розробити проєкт реставрації.

"Цей етап довший і він буде коштувати вочевидь достатньо значних сум грошей. Тому ми зараз проводимо цілу низку перемовин з різними країнами, щоб таке фінансування забезпечити", – розповіла заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

Отець Олександр теж чекає на фахівців, які опишуть пошкодження старовинної церкви та підкажуть, з чого починати. Разом з парафіянами вони готові самостійно відбудувати цю пам’ятку архітектури.

"Головне – щоб наші хлопці перемогли і цю нечисть викинули з нашого краю. А все решту відновиться. Люди повні ентузіазму. Головне – щоб вони сюди більше не приходили", – розповів священник.

Знущання над українською культурою: росіяни викрали скіфське золото та знищують церкви

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