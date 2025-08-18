Воїн “Азову” в окупованому Маріуполі перехитрив росіян та повернувся до України

Михайло Слабошевський / © ТСН

Михайло Слабошевський — ветеран «Азову», захисник Маріуполя і людина, якій телефонують, коли потрапляють у скруту. Військовий пройшов вісім років війни, втратив ноги під час боїв за Маріуполь, але працює, аби бути корисним, підтримує побратимів у полоні і мріє спиляти зірку з Кремля

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Його звати Михайло Слабошевський на позивний «Вовчик». У армію він прийшов водієм і возив побратимів на позиції. Після складного поранення побратими вирішили — він має їздити і роздобули для нього спеціально перероблене авто. На ньому їздить по господарських справах і намагаєтьcя не пропускати акції Free Azov, бо чекає побратимів з полону.

Саме на одній з таких з ним познайомилась кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

«Це було на Майдані. Куди він часто приїздить і завжди зупиняється біля цих чисельних прапорців, аби згадати своїх», — йдеться у сюжеті.

І завжди це місце зустрічі з побратимами. Саме з Майдану і почався його шлях воїна.

«Я був на Майдані з афганцями туди-сюди, з 8-ї афганської сотні, вони пішли в „Айдар“, — каже ветеран.

Війна для нього почалася у 2014. Михайло з другом із рідного Фастова обрав для себе «Азов». Були бої за Широкіно, Світлодарська дуга, бої за Марїнку під Донецьком та вишколи у Маріуполі — це до повномасштабного вторгнення. Березень 2022 став одним з найважчих у житті.

«Я не на позиції отримав травму. Я просто їхав між будинками, і вони всліпу лупили по житловим районам Маріуполя. І „град“ упав поряд з машиною, пішли осколки на ній. В тіло, в ногу — в одну, в іншу. Я днів п’ять взагалі нічого не пам’ятаю», — згадує «Вовчик».

Потім у окупованому місті росіяни шукали військових по медзакладах, але у Михайлі азовця не розпізнали — сам він вважає, це через те, що в нього не було татуювань.

«У мене два телефони, павербанк, документи, все пропало і форма, все. І не знаю, хто забрав, кому дякувати за те, що це невідомі люди туди-сюди», — каже Михайло Слабошевський.

Михайлу ампутували обидві ноги.

«Я залишився в Маріуполі під ними, як цивільний, і там став такий худенький-маленький, бо ні їжі, ні води, нічого», — каже ветеран.

У червні 2022 року волонтерам вдалося вивезти його на територію Україну, до Запоріжжя. Але довго горювати не в його характері.

У Міністерстві внутрішніх справ йому запропонували стати оператором служби 112 — тут всі умови для роботи на кріслі колісному. Михайло страшенно любить спілкуватися з людьми, і тут йому доводиться це робити постійно. Звісно, люди трапляються різні — ніхто не здогадується, що приймає їхній дзвінок ветеран з інвалідністю і бувають нечемними.

«Та дорослі, а ведуть себе, вибачте, наче діти, то випивші буває, особливо вихідні дні випивші буває, дзвонять і балуються», — каже він.

Загалом операторами в колцентрах служби екстреної допомоги по країні працює 18 ветеранів війни.

Михайло постійно жартує з колегами, та і з нами і переконує, так, втратив ноги, але ж несоромно ані перед побратимами, ані перед своєю країною. І головне — не зупинятись.

