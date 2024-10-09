Воїн пішов у СЗЧ і публічно про це заявив: історія отримала продовження

Працівники Державного бюро розслідувань затримали Сергія Гнєзділова, який публічно заявив про залишення військової частини. Його дії кваліфікували як дезертирство. Водночас у бригаді Гнєзділова провели службове розслідування і за його результатами спливли на поверхню цікаві деталі.

Усі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Самовільне залишення частини

Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР. І хоч Бюро не повідомило прізвище затриманого, з контексту зрозуміло, що йдеться про Сергія Гнєзділова.

Згодом у бригаді Гнєзділова також призначили службове розслідування. За його результатами було з'ясовано, що військовий цитую: "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Гнєзділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Сам військовий у соцмережах підтвердив, що був затриманий.

“Мене затримано.”

Гнєзділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років / Фото: Державне бюро розслідувань

Хто такий Гнєзділов?

Нагадаємо, що 21 вересня військовослужбовець Сергій Гнєзділов зізнався, що самовільно залишив військову частину. Він заявив, що покинув службу для того, щоб привернути увагу до відсутності строків служби, ясності на законодавчому рівні щодо цього питання та строків демобілізації.

СЗЧ Гнєзділова

У своєму резонансному дописі він зауважив, що за 11 років війни з Росією українське суспільство і влада цитую: “не знайшли в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни.”. Також у пості він звинуватив суспільство, в тому, що воно “вірить у ЗСУ”, і при цьому не стає на захист країни. І в той час, коли люди, які виконують свій військовий обов’язок, безстроково залишаються у війську, інші військовозобов'язані громадяни цитую: “отримують фейкові інвалідності, фіктивно одружуються з жінками з групами інвалідності, фіктивно усиновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов’язку”.

Реакція Мережі

Тоді допис військового прокоментували декілька сотень цивільних і військових. Одні висловили сподівання, що ситуація у Гнєзділова, вирішиться так, що це влаштує обидві сторони – військового та державу, інші відверто засудили вчинок військовослужбовця. На думку останніх, ті, хто вчинив СЗЧ, наражають на небезпеку тих воїнів, які розраховували на службу побратима.

Цей випадок прокоментував і заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, засудивши дії військового.

Гнєзділов про звинувачення у “зраді”

25-го вересня у виданні "Бабель" вийшло інтервʼю Сергія, де він зазначив, що нікого не зраджував, бо у нього в підрозділі немає людей – вони “закінчились”.

Також Гнєзділов наголосив, що з позицій не втікав і у нього немає доган чи зауважень до служби.

Військовий додав, що йшов на цей вчинок з розумінням, що все може бути. Але все ж сподівався, що про проблему відсутності строків хоча б говоритимуть.

Що далі?

Варто зазначити, що у цьому інтерв’ю Сергій Гнєзділов передбачив своє майбутнє. Він розповідав, що його, ймовірно, заарештують, можливо, триматимуть під вартою. Утім, військовий тоді заявив, що буде доводити, що виконав свій обовʼязок.

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Нагадаємо, 9 жовтня, працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про самовільне залишення частини.

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